Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e dev transfer teklifi! Devre arasında...

Galatasaray'da Mostafa Mohamed ile ilgili flaş bir gelişme yaşanacak. Mısır basını okuyucularına aktardığı haberde, genç golcü için Bordeaux'nun dev bir teklif yapacağını duyurdu.

Yaz transfer sezonunda son anda Bordeaux transferi iptal olan Mostafa Mohamed'in, sarı kırmızılılardan ayrılmak istediği biliniyor. Galatsaray da oyuncuya bu konuda kolaylık sağlama peşinde.