Haberler Galatasaray Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e dev transfer teklifi! Devre arasında...

Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e dev transfer teklifi! Devre arasında...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, yaz transfer sezonunda Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'i Fransız ekibi Bordeaux'a satmaya çok yaklaşırken, son anda yaşanan prüzlerden dolayı transfer gerçekleşmemişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fransız temsilcisi Bordeaux'nun, transferden vazgeçmediği kaydedildi. Mısır basınının Fransız medyasını kaynak göstererek okuyucularına aktardığı haberde, Mostafa Mohamed transferi için Bordeaux'un, Ocak ayında dev bir teklif yapmaya hazırlandığı ifade edildi. İşte detaylar... | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2021 Pazar 19:42 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2021 Pazar 19:47
Galatasaray'da Mostafa Mohamed tehlikesi! Bordeaux'tan Zamalek'e piyango gibi teklif

Galatasaray'da Mostafa Mohamed ile ilgili flaş bir gelişme yaşanacak. Mısır basını okuyucularına aktardığı haberde, genç golcü için Bordeaux'nun dev bir teklif yapacağını duyurdu.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed tehlikesi! Bordeaux'tan Zamalek'e piyango gibi teklif

Yaz transfer sezonunda son anda Bordeaux transferi iptal olan Mostafa Mohamed'in, sarı kırmızılılardan ayrılmak istediği biliniyor. Galatsaray da oyuncuya bu konuda kolaylık sağlama peşinde.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed tehlikesi! Bordeaux'tan Zamalek'e piyango gibi teklif

Bununla beraber Galatasaray ile olan kiralık sözleşmesi ocak ayında bitecek Mostafa Mohamed ile ilgili Bordeaux, reddedilmesi zor bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed tehlikesi! Bordeaux'tan Zamalek'e piyango gibi teklif

12 MİLYON EUROLUK TEKLİF YOLDA
Mısır basını, Fransız basınını kaynak gösterdiği haberde, Mostafa Mohamed'in bonservisini almak için Bordeaux kulübünün, Zamalek'e 12 milyon euroluk teklif yapacağını duyurdu.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed tehlikesi! Bordeaux'tan Zamalek'e piyango gibi teklif

ŞİMDİ NE OLACAK?
Galatasaray'ın Mostafa Mohamed ile ocak ayına dek sözleşmesi bulunuyor ve İstanbul devinin, Bordeaux'un bu teklifine dair bir hamle yapıp yapmayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed tehlikesi! Bordeaux'tan Zamalek'e piyango gibi teklif

G.SARAY 4 MİLYONA ANLAŞMIŞTI
Öte yandan Galatasaray, Mostafa Mohamed'in bonservisini almak istemesi halinde 4 milyon euroluk satın alma opsiyonunu ödemek zorunda.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed tehlikesi! Bordeaux'tan Zamalek'e piyango gibi teklif

Mostafa Mohamed, bu sezon 8 müsabakada forma giyerken 1 asist üretmişti.

SON DAKİKA