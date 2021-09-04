Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Okay Yokuşlu... (GS spor haberi)

"Almak için oyuncu almayacağız" diyen teknik direktör Fatih Terim 'li sarı kırmızılılarda 6 numara pozisyonu için belirlenen listenin en üstünde yazan Okay Yokuşlu için 8 Eylül'e kadar temasların sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Kapanan transfer döneminde olan ülkeler için de scout ekipleri yeni bir liste daha hazırladı ve fırsat transferleri için yakın markaj başlatıldı.