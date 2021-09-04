Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Okay Yokuşlu... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Okay Yokuşlu... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha transferi için düğmeye basmış durumda. "Almak için oyuncu almayacağız" diyen teknik direktör Fatih Terim'li sarı kırmızılılarda 6 numara pozisyonu için belirlenen listenin en üstünde yazan Okay Yokuşlu için 8 Eylül'e kadar temasların sürdürülmesi kararlaştırıldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2021 Cumartesi 11:09
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Okay Yokuşlu... (GS spor haberi)

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Arayışlarını sürdüren sarı kırmızılar, orta saha transferi için düğmeye bastı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Okay Yokuşlu... (GS spor haberi)

"Almak için oyuncu almayacağız" diyen teknik direktör Fatih Terim'li sarı kırmızılılarda 6 numara pozisyonu için belirlenen listenin en üstünde yazan Okay Yokuşlu için 8 Eylül'e kadar temasların sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Okay Yokuşlu... (GS spor haberi)

Kapanan transfer döneminde olan ülkeler için de scout ekipleri yeni bir liste daha hazırladı ve fırsat transferleri için yakın markaj başlatıldı.

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