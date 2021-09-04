Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta saha hamlesi! Okay Yokuşlu... (GS spor haberi)

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Arayışlarını sürdüren sarı kırmızılar, orta saha transferi için düğmeye bastı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Arayışlarını sürdüren sarı kırmızılar, orta saha transferi için düğmeye bastı.
"Almak için oyuncu almayacağız" diyen teknik direktör Fatih Terim'li sarı kırmızılılarda 6 numara pozisyonu için belirlenen listenin en üstünde yazan Okay Yokuşlu için 8 Eylül'e kadar temasların sürdürülmesi kararlaştırıldı.
Kapanan transfer döneminde olan ülkeler için de scout ekipleri yeni bir liste daha hazırladı ve fırsat transferleri için yakın markaj başlatıldı.