SON DAKİKA: Galatasaray'da flaş Marcao gelişmesi! Antrenmana katıldı

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Milli takım kamplarında bulunan Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Victor Nelsson, Alpaslan Öztürk, Taylan Antalyalı, Alexandru Cicâldău, Sofiane Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mostafa Mohamed ve Halil Dervişoğlu antrenmanda yer almadı. Sakatlığı süren Arda Turan'ın tedavisine devam edildi.
Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldıran ve kadro dışı bırakılan Marcao, 150 bin euroluk para cezasının ardından takıma döndü. Brezilyalı stoper, sarı-kırmızılı takımın son idmanında takımla birlikte çalıştı.