Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Marcao açıklaması! İşte verilen ceza... (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Marcao açıklaması! İşte verilen ceza... (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Galatasaray Marcao'ya, Giresunspor - Galatasaray maçında yaptığı disiplin cezası gereken hareketleri nedeniyle 150 bin Euro para cezası verildiğini açıkladı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2021 Perşembe 22:23 Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2021 Perşembe 22:37
Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Marcao açıklaması! İşte verilen ceza... (GS spor haberi)

Galatasaray Marcao'ya, Giresunspor - Galatasaray maçında yaptığı disiplin cezası gereken hareketleri nedeniyle 150 bin Euro para cezası verildiğini açıkladı.

İşte kulüpten yapılan açıklama:

Oyuncumuz Marcos de Nascimento Teixeira'ya GZT Giresunspor-Galatasaray A.Ş. maçında yaptığı disiplin cezası gereken hareketleri nedeniyle, Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu'nca alınan kararla 150.000 Euro tutarında para cezası verilmiştir.

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