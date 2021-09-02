Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Marcao açıklaması! İşte verilen ceza... (GS spor haberi)

Galatasaray Marcao'ya, Giresunspor - Galatasaray maçında yaptığı disiplin cezası gereken hareketleri nedeniyle 150 bin Euro para cezası verildiğini açıkladı.

İşte kulüpten yapılan açıklama:

Oyuncumuz Marcos de Nascimento Teixeira'ya GZT Giresunspor-Galatasaray A.Ş. maçında yaptığı disiplin cezası gereken hareketleri nedeniyle, Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu'nca alınan kararla 150.000 Euro tutarında para cezası verilmiştir.