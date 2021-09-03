SON DAKİKA spor haberi: Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu!

Galatasaray Futbol A Takımı, 2021-2022 Sezonu UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında oynayacağı müsabakalar öncesi 25 (4+4+17) oyuncudan oluşan A Listesi'ni UEFA'ya bildirdi. Bildirilen listede Aytaç Kara, Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan ve Fatih Öztürk yer almadı.

UEFA'nın kadro kuralları gereği; altyapı eğitimini Türkiye'de alan oyuncular için belirlenen kontenjan Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç ve Barış Alper Yılmaz'dan yana kullanıldı.

Altyapı eğitimini Galatasaray'da alan ve 15-21 yaş arasında en az üç yıl kulübümüz bünyesinde bulunan oyuncu kontenjanı için ise İsmail Çipe, Berk Balaban, Atalay Babacan ve Arda Turan'ın isimleri UEFA'ya bildirildi.

Süper Lig'de yabancı kontenjanında olan Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Patrick van Aanholt, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, Olimpiu Moruţan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicâldău, Marcão Teixeira, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne ve Sacha Boey'in yanı sıra altyapı eğitimlerini Türkiye dışında alan Alpaslan Öztürk, Ömer Bayram, Berkan Kutlu ve Halil Dervişoğlu da UEFA'nın belirlediği "serbest oyuncu" statüsü ile A Listesi'nde kendilerine yer buldu.