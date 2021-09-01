Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni transferleri Cicaldau ve Morutan ilgili flaş sözler! "Ucuza gittiler" (GS spor haberi)

Romanya Futbol Federasyonu Başkanı Razvan Burleanu, pandemi döneminin futboldaki ekonomiyi kötü etkilediğini ve eğer pandemi olmasaydı Cicaldau ile Morutan'ın kesinlikle daha yüksek bedellerle transfer olacağını söyledi. Burleanu yaptığı açıklamada, "Pandemi döneminde Avrupa'daki üst düzey kulüpler ciddi zarara uğradı ve bu Romanya'daki kulüpleri de etkiledi. Eğer pandemi dönemini yaşamamış olsaydık Cicaldau ve Morutan daha yüksek bedellere transfer olurdu. Her iki futbolcu da Rumen futbolu için oldukça önemli" dedi.