Son dakika spor haberi: Galatasaray UEFA'dan ne kadar kazanacak? İşte yanıtı...

Gruptaki 32 ekibin her birini 3,63 milyon Euro giriş parası bekliyor. Ancak Covid-19 kesintisi nedeniyle kulüplere 230 bin Euro daha az ödeme yapılacak ve 3,4 milyon Euro ödenecek. Yani Galatasaray ayak bastı parası olarak 3,4 milyon Euro'yu kasasına koyacak.

KATSAYIDAN GELECEK PARA

Avrupa Ligi'nde katsayı hissesi % 15 olarak uygulanıyor. 10 yıllık UEFA kulüp sıralaması baz alınıyor. Avrupa Ligi'nde yer alan takımlar içinde kulüp sıralamasında 32. sırada yer alan takım 132 bin Euro alacak. Her basamak yükselişi bu sayının katları formunda artacak.

10 yıllık sıralamada Galatasaray 9. sırada bulunuyor. Yani Galatasaray 3 milyon 168 bin Euro gelir elde edecek. Böylece Galatasaray'ın ayakbastı parası ve katsayıdan alacağı toplam para 6 milyon 568 bin Euro olacak.

YAYIN HAVUZU GELİRİ

Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin canlı yayın haklarını tek bir paket olarak ihaleye açıldı. Şampiyonlar Ligi'ne nazaran yayın havuzu gelirinin düşük olduğu biliniyor. Burada yayın için komplike bir sistem uygulanacağı için tam rakam bilinmiyor.

PERFORMANSTAN GELECEK PARA

Avrupa Ligi'nde gruplarda Galatasaray galibiyet başına 630 bin Euro, beraberlik başına ise 210 bin Euro kazanacak. Beraberliklerde birikecek olan 210'ar bin Euro, grup maçları sonrası galibiyet sayılarına bakılarak kulüplere dağıtılacak. Grubu birinci bitiren takım 1,1 milyon Euro, grup ikincisi 550 bin Euro alacak.



Temsilcilerimiz gruplardan sonraki ilk eleme turunu geçerse 500 bin Euro, son 16'yı geçerse 1,2 milyon Euro, çeyrek final için 1,8 milyon Euro, yarı final için 2,8 milyon Euro kazanacak. Finale çıkarlarsa takımların 4.6 milyon Euro daha kazanacak. Avrupa Ligi şampiyonunun kasasını ayrıca 4 milyon Euro daha girecek.

TFF LİMİTLERİNE ETKİ EDECEK

Türkiye Futbol Federasyonu'nun talimatta yaptığı değişiklikle Avrupa kupalarından elde edilecek gelirin üçte ikisi limitlere yansıyacak.