Galatasaray - Hatayspor maçı sonrası Fatih Terim'den Morutan transferi açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hatayspor maçı sonrası basına konuştu.



İşte o sözler:



"1-0 mağlup başladık oyuna. Son zamanlarda böyle başlıyoruz. Geri dönüşümüz iyi oldu. İlk yarı çok gol kaçırdık. 75 dakika hangi düşüncemiz, planımız varsa onu oynamaya çalıştık. İyi oynadığımızı düşünüyorum. B planında daha değişik oynamak zorunda kaldık. Yan toplardan epeydir gol atmıyorduk Luyindama'nın golü geldi. Bugünün galip gelmesi gereken takımı Galatasaray'dı, öyle de oldu.

İnanın bana jet lag olduk. Buradan İsveç'e gideceksiniz, sonra Giresun'a gideceksiniz. Ardından Danimarka'ya gideceksiniz.

Oyuncularımı kutluyorum. Mesele galip gelebilmek. Bugün de oyunun büyük bir bölümünü iyi oynayarak galip geldik. Bence güzel bir maç oldu. Bir de Olimpiyat Stadı psikolojik olarak bir öyle esiyor bir böyle esiyor.

MORUTAN TRANSFERİ...

Morutan transferi için görüşmeler devam ediyor. Galatasaraylılar merak etmesin. Başkanımız, yönetimimiz, biz devam ediyoruz. Hiç beklemeden kendilerine ilk ağızdan haberi veririz.

Morutan ve diğerleri, Galatasaray'ın ileriye dönük planlarında yetenekli oyuncular var. Morutan'ı beğendiğimi daha evvel ifade etmiştim, Steaua Bükreş başkanı da gerekli şekilde açıklamalar yapıyor.

Taraftarlar rahat olsunlar. Biz onları mutlu etmek için daha birçok isim açıklayacağız."