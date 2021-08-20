Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaraylı Mustafa Mohamed hayal kırıklığı yarattı!

Son dakika spor haberi: Galatasaraylı Mustafa Mohamed hayal kırıklığı yarattı!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın 23 yaşındaki Mısırlı golcüsü Mostafa Mohammed yeni sezona kötü bir giriş yapt. Geçen sezon oynadığı her iki maçtan birinde 1 gol bulmayı başaran Mısırlı forvet bu sezon oynadığı 5 karşılaşmada golle buluşamadı. Mbaye Diagne'nin kiralıktan formda dönmesi ve iyi performans göstermesi genç yıldızı yedek bıraktı. | Gs haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 12:49
Son dakika spor haberi: Galatasaraylı Mustafa Mohamed hayal kırıklığı yarattı!

Galatasaray'ın 2021 Ocak transfer döneminde Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mustafa Muhammed, geçen sezon gösterdiği performansı mumla aratıyor.

Geçen sezon oynadığı 16 Süper Lig maçında 8 gol atan ve Fenerbahçe derbisnde Kadıköy'de attığı galibiyet golüyle taraftarların gönlünde taht kuran Mısırlı golcü, bu sezon ise beklentilerin ötesinde kötü bir performansla oynuyor.

Sezon başı planlamasında Mbaye Diagne ve Radamel Falcao'nun önünde santrfor olarak düşünülen Mustafa Muhammed, bu sezon oynadığı 3 UEFA Avrupa Ligi ve 2 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında vasatı aşamadı. Takımla bağlantısı kopuk olan ve zaman zaman oyundan düşen Mustafa Muhammed, gol sayısının düşmesiyle doğru orantılı olarak çok az pozisyona girebiliyor. Girdiği pozisyonlar da 'bitirici' performans gösteremeyen 23 yaşındaki Mısırlı, şaşkınlık yaratıyor.

Ligde oynanan Giresunspor maçında Mbaye Diagne ve Radamel Falcao ile oynanmasına karşılık süre bulamayan Mustafa Muhammed, Randers karşısında da 76 dakikalık etkisiz performansının ardından yerini Radamel Falcao'ya bıraktı.

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