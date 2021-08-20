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Son dakika transfer haberi: Fatih Terim'den Adem Ljajic'i istemedi!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Adem Ljajic önerildi ancak teknik direktör Fatih Terim'in Sırp yıldızı istemediği ifade edildi. İşte son dakika transfer gelişmesinin detayları... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 12:01
Son dakika transfer haberi: Fatih Terim'den Adem Ljajic'i istemedi!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a sürpriz bir öneri geldi. İddialara göre Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Adem Ljajic, menajerler tarafından sarı-kırmızılı takıma önerildi.

Son dakika transfer haberi: Fatih Terim'den Adem Ljajic'i istemedi!

Ancak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in bu transferi istemediği ortaya çıktı. Sırp futbolcu, Beşiktaş'ta garanti 3 milyon euro maaş kazanıyor.

Son dakika transfer haberi: Fatih Terim'den Adem Ljajic'i istemedi!

1.7 milyon euro seviyesinde maaş ile Adem Ljajic önerisini değerlendiren Galatasaray yönetimi, süreç hakkında Fatih Terim ile görüştü ancak Terim, "İhtiyacım yok, kendi listemiz üzerinden devam edebiliriz" diyerek transferi veto etti.

Son dakika transfer haberi: Fatih Terim'den Adem Ljajic'i istemedi!

29 yaşındaki 10 numara, şu ana kadar Beşiktaş formasıyla çıktığı 85 karşılaşmada 18 gol kaydederken 26 da asist yaptı. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan yıldız ismin siyah-beyazlı takımla olan sözleşmesi ise 2022'de sona eriyor.

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