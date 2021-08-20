Son dakika transfer haberi: Fatih Terim'den Adem Ljajic'i istemedi!

29 yaşındaki 10 numara, şu ana kadar Beşiktaş formasıyla çıktığı 85 karşılaşmada 18 gol kaydederken 26 da asist yaptı. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan yıldız ismin siyah-beyazlı takımla olan sözleşmesi ise 2022'de sona eriyor.