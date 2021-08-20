Son dakika transfer haberi: Fatih Terim'den Adem Ljajic'i istemedi!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a sürpriz bir öneri geldi. İddialara göre Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Adem Ljajic, menajerler tarafından sarı-kırmızılı takıma önerildi.
Ancak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in bu transferi istemediği ortaya çıktı. Sırp futbolcu, Beşiktaş'ta garanti 3 milyon euro maaş kazanıyor.
1.7 milyon euro seviyesinde maaş ile Adem Ljajic önerisini değerlendiren Galatasaray yönetimi, süreç hakkında Fatih Terim ile görüştü ancak Terim, "İhtiyacım yok, kendi listemiz üzerinden devam edebiliriz" diyerek transferi veto etti.