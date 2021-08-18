Son dakika spor haberi: İşte Galatasaray'da yaşanan Marcao-Kerem Aktürkoğlu krizinin patlama noktası ve sonrası...

Takım arkadaşlarıyla arasına mesafe koyulması istenen oyuncunun dün Florya'da yapılan antrenmana da katılmasına izin verilmedi. Kerem'e saldırısı sonrasında takım içinde kimse Marcao ile konuşmama kararı aldı. 25 yaşındaki Brezilyalı savunmacı için takım arkadaşları "Kerem'e yaptığı bu hareketi affetmiyoruz! Bedelini ödemeli" görüşünü paylaşarak topu teknik heyete attı.

Yardımcı antrenör Necati Ateş ve idari direktör yardımcısı Hakan Balta dönüş yolunda sık sık oyuncuların yanına gidip sakinleştirici konuşmalar yaptı. Olayın ardından Kerem'e sarılarak Marcao'nun atılışını izleyen Terim, Marcao'nun yüzünü bile görmek istemiyor. Deneyimli teknik adam, "Kerem bizim kıymetlimiz" diyerek oyuncusuna sahip çıkarken, verilecek cezaya da direkt dahli olacak.