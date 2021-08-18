Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: İşte Galatasaray'da yaşanan Marcao-Kerem Aktürkoğlu krizinin patlama noktası ve sonrası...

Son dakika spor haberi: İşte Galatasaray'da yaşanan Marcao-Kerem Aktürkoğlu krizinin patlama noktası ve sonrası...

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, Süper Lig'in açılış haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 2-0 kazanırken maçın önüne geçen olay ise Marcao'nun takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na attığı yumruğun ardından gördüğü kırmızı kart oldu. Bu olayın patlama noktasının, Kerem Aktürkoğlu'nun Marcao'ya yaptığı 'sus' işareti olduğu ifade edilirken sonrasında Brezilyalı oyuncunun sarf ettiği sözler ve karşılaşma sonrası sarı-kırmızılı futbolcuların Marcao'ya karşı tavırları ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 10:51
Son dakika spor haberi: İşte Galatasaray'da yaşanan Marcao-Kerem Aktürkoğlu krizinin patlama noktası ve sonrası...

Giresunspor deplasmanında mücadelenin 63. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao kırmızı kart görüp apar topar soyunma odasına giderken, sonrasında ise takım arkadaşlarının büyük tepkisiyle karşılaştı. Yolda kimsenin konuşmadığı oyuncu, İstanbul'da da takımdan uzak tutuldu. İşte Sabah'ın haberine göre anbean yaşananlar:

Son dakika spor haberi: İşte Galatasaray'da yaşanan Marcao-Kerem Aktürkoğlu krizinin patlama noktası ve sonrası...

Kerem'den yana tavır alan kaptan Arda Turan ve diğer oyuncular, Marcao'nun bu hareketine çok sinirlendi. Soyunma odasında Marcao'nun üzerine yürümek isteyen bazı oyuncuları yardımcı antrenörler güçlükle durdurdu. Brezilyalı oyuncu takımdan ayrı olarak havalimanına gönderildi. Kimse Marcao ile konuşmazken, oyuncu tek başına uçağa gitti...

Son dakika spor haberi: İşte Galatasaray'da yaşanan Marcao-Kerem Aktürkoğlu krizinin patlama noktası ve sonrası...

Uçakta yalnız başına oturan Marcao'nun kimse yüzüne bile bakmadı. Krizin büyümesinden endişe eden kulüp yetkilileri, Giresun'dan İstanbul'a dönüşte Marcao'nun takımla bir araya gelmemesi için yoğun çaba harcadı. İstanbul'a varıldığında da takım otobüsüne alınmadı ve kendisi için ayarlanan özel araçla havalimanından ayrıldı.

Son dakika spor haberi: İşte Galatasaray'da yaşanan Marcao-Kerem Aktürkoğlu krizinin patlama noktası ve sonrası...

Takım arkadaşlarıyla arasına mesafe koyulması istenen oyuncunun dün Florya'da yapılan antrenmana da katılmasına izin verilmedi. Kerem'e saldırısı sonrasında takım içinde kimse Marcao ile konuşmama kararı aldı. 25 yaşındaki Brezilyalı savunmacı için takım arkadaşları "Kerem'e yaptığı bu hareketi affetmiyoruz! Bedelini ödemeli" görüşünü paylaşarak topu teknik heyete attı.

Son dakika spor haberi: İşte Galatasaray'da yaşanan Marcao-Kerem Aktürkoğlu krizinin patlama noktası ve sonrası...

Yardımcı antrenör Necati Ateş ve idari direktör yardımcısı Hakan Balta dönüş yolunda sık sık oyuncuların yanına gidip sakinleştirici konuşmalar yaptı. Olayın ardından Kerem'e sarılarak Marcao'nun atılışını izleyen Terim, Marcao'nun yüzünü bile görmek istemiyor. Deneyimli teknik adam, "Kerem bizim kıymetlimiz" diyerek oyuncusuna sahip çıkarken, verilecek cezaya da direkt dahli olacak.

Son dakika spor haberi: İşte Galatasaray'da yaşanan Marcao-Kerem Aktürkoğlu krizinin patlama noktası ve sonrası...

Kavganın Marcao cephesinde ise 'sus' işaretinin patlama noktası olduğu öğrenildi. Muslera ve Arda'nın ardından 3. kaptan olan Marcao'nun, saha içinde iki kez yerine geçmesi için uyardığı Kerem'in 'sus' demesine sinirlendiği ve "Sen kaptan mısın bana sus diyorsun" diye bağırarak saldırıya geçtiği ortaya çıktı.

Son dakika spor haberi: İşte Galatasaray'da yaşanan Marcao-Kerem Aktürkoğlu krizinin patlama noktası ve sonrası...

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim, Marcao'nun geleceğiyle ilgili karar vermek için dün toplandı. Zirvenin ardından Brezilyalı'dan 48 saat içinde savunma yapması istendi.

Son dakika spor haberi: İşte Galatasaray'da yaşanan Marcao-Kerem Aktürkoğlu krizinin patlama noktası ve sonrası...

Marcao'nun yarına kadar savunmasını vereceği ve sözleşme feshinin gündemde olmadığı bildirildi. Oyuncunun süresiz kadro dışı bırakılıp, ağır para cezasına çarptırılacağı ifade edildi.

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