Son dakika spor haberi: İşte Galatasaray'da yaşanan Marcao-Kerem Aktürkoğlu krizinin patlama noktası ve sonrası...

Giresunspor deplasmanında mücadelenin 63. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao kırmızı kart görüp apar topar soyunma odasına giderken, sonrasında ise takım arkadaşlarının büyük tepkisiyle karşılaştı. Yolda kimsenin konuşmadığı oyuncu, İstanbul'da da takımdan uzak tutuldu. İşte Sabah'ın haberine göre anbean yaşananlar:
Kerem'den yana tavır alan kaptan Arda Turan ve diğer oyuncular, Marcao'nun bu hareketine çok sinirlendi. Soyunma odasında Marcao'nun üzerine yürümek isteyen bazı oyuncuları yardımcı antrenörler güçlükle durdurdu. Brezilyalı oyuncu takımdan ayrı olarak havalimanına gönderildi. Kimse Marcao ile konuşmazken, oyuncu tek başına uçağa gitti...
Uçakta yalnız başına oturan Marcao'nun kimse yüzüne bile bakmadı. Krizin büyümesinden endişe eden kulüp yetkilileri, Giresun'dan İstanbul'a dönüşte Marcao'nun takımla bir araya gelmemesi için yoğun çaba harcadı. İstanbul'a varıldığında da takım otobüsüne alınmadı ve kendisi için ayarlanan özel araçla havalimanından ayrıldı.