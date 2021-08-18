Galatasaray'da Marcao'nun sözleşmesi feshedilecek mi? 48 saat içinde...

Galatasaray'da Marcao için yaptırım kararı netleşiyor. Sarı-kırmızılı yönetim Brezilyalı futbolcunun takımdaki geleceğini belirlemek için bir araya geldi. İşte Marcao'da son durum...
TERİM MAÇ SONU KONUŞTU
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Giresunspor galibiyeti sonrasında Marcao'nun maç içerisinde Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atmasını değerlendirdi. Terim, "Henüz ne olduğunu anlamış değiliz. Ne olursa olsun hoş değil. Durumu bir şekilde çözeceğiz, kimse merak etmesin. İkisi de bizim oyuncumuz ama Kerem bizim genç ve kıymetlimiz. Hem Kerem'in gençliğini koruyacağız hem de Marcao'ya gereği neyse yapacağız" dedi.
DÜNYA BASININA YANSIDI
Galatasaray'da büyük tepki neden olan olay sonrası Kerem Aktürkoğlu'na destek geldi. Marcao ile ilgili karar merak edilirken futbol sahalarında ender görülen olay dünya basınına da yansıdı. Galatasaraylı savunma oyuncusu Marcao, ağızları açık bırakan olayda takım arkadaşına önce kafa sonra yumruk attı ve oyundan atıldı. (Daily Star) Galatasaray'da çılgınlık! Marcao takım arkadaşına saldırdı! (La Gazzetta)