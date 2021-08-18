Galatasaray'da Marcao'nun sözleşmesi feshedilecek mi? 48 saat içinde...

ÖZÜR DİLEDİ

Galatasaraylı futbolcu Marcao, Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı olayla ilgili olarak, "Hakkımda verilecek tüm kararlara da saygı duyuyorum. Ancak sizden bir isteğim var. Bu konunun bedelini ben ödemeliyim, eşim ve çocuklarım değil. Lütfen onları daha fazla acıtmayın çünkü onlar da bunu hak etmiyor. Hepinizden başta Kerem olmak üzere çok çok özür diliyorum" dedi.