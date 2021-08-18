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Galatasaray'da Marcao'nun sözleşmesi feshedilecek mi? 48 saat içinde...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, Süper Lig'in açılış maçında GZT Giresunspor ile karşı karşıya gelmiş ve müsabakadan 2-0'lık üstünlükle ayrılmıştı. Maçın ardından Galatasaray cephesinde 3 puandan çok, Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na yumruklu saldırısı konuşulmuştu. Maçın 60. dakikasında Marcao, saha içerisinde Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa atmış adından yumruk savurmuştu. Yaşanan bu gelişmeler sonrası Marcao, sosyal medya hesabından özür videsu yayınlasa da, antrenmanda yer almamıştı. Galatasaray yönetimi de, Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saldırısına dair son kararı verdi. İşte detaylar... | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 09:30 Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 10:40
Galatasaray'da Marcao'nun sözleşmesi feshedilecek mi? 48 saat içinde...

Galatasaray'da Marcao için yaptırım kararı netleşiyor. Sarı-kırmızılı yönetim Brezilyalı futbolcunun takımdaki geleceğini belirlemek için bir araya geldi. İşte Marcao'da son durum...

Galatasaray'da Marcao'nun sözleşmesi feshedilecek mi? 48 saat içinde...

TERİM MAÇ SONU KONUŞTU
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Giresunspor galibiyeti sonrasında Marcao'nun maç içerisinde Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atmasını değerlendirdi. Terim, "Henüz ne olduğunu anlamış değiliz. Ne olursa olsun hoş değil. Durumu bir şekilde çözeceğiz, kimse merak etmesin. İkisi de bizim oyuncumuz ama Kerem bizim genç ve kıymetlimiz. Hem Kerem'in gençliğini koruyacağız hem de Marcao'ya gereği neyse yapacağız" dedi.

Galatasaray'da Marcao'nun sözleşmesi feshedilecek mi? 48 saat içinde...

DÜNYA BASININA YANSIDI
Galatasaray'da büyük tepki neden olan olay sonrası Kerem Aktürkoğlu'na destek geldi. Marcao ile ilgili karar merak edilirken futbol sahalarında ender görülen olay dünya basınına da yansıdı. Galatasaraylı savunma oyuncusu Marcao, ağızları açık bırakan olayda takım arkadaşına önce kafa sonra yumruk attı ve oyundan atıldı. (Daily Star) Galatasaray'da çılgınlık! Marcao takım arkadaşına saldırdı! (La Gazzetta)

Galatasaray'da Marcao'nun sözleşmesi feshedilecek mi? 48 saat içinde...

PFDK'YA SEVK EDİLDİ
Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao Teixeira, GZT Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na 'saldırısı' nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Galatasaray'da Marcao'nun sözleşmesi feshedilecek mi? 48 saat içinde...

ÖZÜR DİLEDİ
Galatasaraylı futbolcu Marcao, Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı olayla ilgili olarak, "Hakkımda verilecek tüm kararlara da saygı duyuyorum. Ancak sizden bir isteğim var. Bu konunun bedelini ben ödemeliyim, eşim ve çocuklarım değil. Lütfen onları daha fazla acıtmayın çünkü onlar da bunu hak etmiyor. Hepinizden başta Kerem olmak üzere çok çok özür diliyorum" dedi.

Galatasaray'da Marcao'nun sözleşmesi feshedilecek mi? 48 saat içinde...

YÖNETİM TOPLANDI
Milliyet'in haberine göre, Sarı-kırmızılı idareciler Marcao'nun takımdaki geleceğini belirlemek için toplandı. Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde Marcao'nun 48 saat içinde yapacağı savunma çerçevesinde oyuncuyla ilgili kararını alacak.

Galatasaray'da Marcao'nun sözleşmesi feshedilecek mi? 48 saat içinde...

PERŞEMBE GÜNÜ KARAR ALINACAK
Marcao'nun bu süre içinde yapacağı savunmaya göre Perşembe günü karar alınacak. Talimatlara göre savunma almadan ceza verilemiyor.

Galatasaray'da Marcao'nun sözleşmesi feshedilecek mi? 48 saat içinde...

SÖZLEŞME FESHİ GÜNDEMDE DEĞİL
Marcao'nun sözleşmesinin feshedilmesi Galatasaray'ın gündeminde bulunmuyor. Sarı-kırmızılılar para cezası ve kadro dışı kalması konusunda karar bildirecek.

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