Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'da 4 ayrılık! Sekidika, Emre Taşdemir, Omar ve Ozornwafor

Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'da 4 ayrılık! Sekidika, Emre Taşdemir, Omar ve Ozornwafor

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına rağmen transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, ilk gündem maddesi takımdan ayrılacak isimler... Sarı kırmızılılarda bu doğrultuda Falcao'nun ardından 4 isim daha gözden çıkarıldı. İşte detaylar... (Son dakika Galatasaray haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 16:46
Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'da 4 ayrılık! Sekidika, Emre Taşdemir, Omar ve Ozornwafor

Galatasaray yönetimi kadroda yeniden yapılanmaya giderken şu ana kadar 8 oyuncuya imza attırdı. Yabancı kontenjanını boşaltmak isteyen sarı-kırmızılılar önümüzdeki hafta içerisinde 4 oyuncuyla vedalaşacak.

Galatasaray'da Omar'ın lisansı askıya alınacak. Norveçli sağ bek antrenmanlara takımla birlikte devam edecek.

Sarı-kırmızılılarda Emre Taşdemir de gözden çıkarıldı. Transferi için Çaykur Rizespor ile görüşmeler sürüyor. Giresunspor da Emre'yi yakın takibe aldı.

Ozornwafor da kadroda düşünülmeyen isimlerden, TFF 1.Lig takımlarından Adanaspor, Nijeryalı stoperin transferi için Galatasaray ile görüşmelerini sürdürüyor.

Jesse Sekidika için Konyaspor, Kayserispor, Malatyaspor ve Giresunspor ile transfer görüşmeleri sürüyor.

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