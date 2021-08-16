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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a yeni Viking! Nelsson'dan sonra Anders Dreyer

Son dakika spor haberi... Sezon öncesi yaptığı transferlerle adından en çok söz ettiren ekiplerden olmayı başaran Galatasaray, şu ana kadar kadrosunu 8 isimle kuvvetlendirmiş durumda. Transferde yoluna hız kesmeden devam eden Sarı-Kırmıızlılar'a scout ekibi tarafından Victor Nelsson'un vatandaşı olan Anders Dreyer önerildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a yeni Viking! Nelsson'dan sonra Anders Dreyer

Transferde çok önemli adımlar atmasına rağmen yoğun şekilde çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine yeni bir isim girdi. Takvim'in haberine göre; Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen ve birçok isimle görüşen Sarı-Kırmızılılar, Midtjylland formasını giyen Anders Dreyer'i de listesine aldı. Danimarkalı futbolcu 23 yaşında.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a yeni Viking! Nelsson'dan sonra Anders Dreyer

MİLLİ TAKIM HAVUZUNDA

Son iki sezonda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Dreyer'in scout ekibi tarafından önerildiği ve Midtjylland'la temasa geçildiği belirlendi. Danimarka Milli Takımı'nın geniş havuzunda yer alan Dreyer'le birçok kulüp yakından ilgileniyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a yeni Viking! Nelsson'dan sonra Anders Dreyer

İNGİLTERE'DE TUTUNAMADI

Sol ayağını çok etkili kullanan genç futbolcunun 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 2018'de Esbjerg'den Brighton'a transfer olan Dreyer, Ada'da başarılı olamayınca geçtiğimiz yıl 1 milyon Euro'ya Midtjylland'a transfer oldu. Genç yıldız bu sezon 2 gole imza attı.

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