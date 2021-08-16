Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Liste başı Drogba

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Giresunspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da, takımı güçlendirme çalışmaları da devam ediyor. Sarı kırmızılılarda en çok eleştirilen konulardan biri de, teknik direktör Fatih Terim'in yardımcıları.

Taraftarlar, Selçuk İnan ve Necati Ateş'in bu pozisyon için yetersiz oldukları görüşünde. Bu doğrultuda sarı kırmızılı taraftarların yaptığı bir ankette Drogba ismi ön plana çıktı.

Ankette, "Hangisinin Terim'in yardımcısı olmasını istersiniz?" şeklindeki soruya en çok Didier Drogba cevabı çıktı. Fildişili efsane yüzde 31 oy aldı.