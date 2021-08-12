Galatasaray'da gözler genç yeteneklere çevrildi! Fatih Terim'in listesinde Petrila ve Biuk var

Galatasaray büyük bir yapılanma içine girerken genç isimleri bir bir kadrosuna katmaya devam ediyor. Özellikle savunmada büyük bir değişim içine giren sarı-kırmızılı ekip şimdi de sol kanadı onarmanın peşinde... Henry Onyekuru ayrıldı, Kerem ve Babel ise istenilen seviyede değil… Yeni transfer edilen Barış Alper Yılmaz'ın ise zamana ihtiyacı var. Romanya'dan gelen oyuncuların Türkiye'ye çabuk adapte olmasını bir avantaj olarak gören ve Romanya pazarını yakından takip eden Fatih Terim, Claudiu Petrila'nın ismini verdi.

ŞİMDİ ALIRSAK KARDA OLURUZ

Terim'in aklındaki plan Petrila'nın haklarının alınması ve Cluj'da 1, başta bir Avrupa takımında 1 sezon oynayıp, Galatasaray'a gelmesiydi. Ancak şu an için Galatasaray'ın ne böyle bir bütçesi var ne de zamanı... Bu nedenle Terim yönetime verdiği raporda, "Şimdi bu transferi gerçekleştirirsek karda oluruz. Yapmazsak 2-3 sene sonra bu çocuk için de bizden 10 milyon euro isterler" dedi. 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Cluj ile temaslar kuruldu. Maliyet soruldu. Gelecek yanıta göre görüşmeler resmiyete dökülecek.