Son dakika spor haberi: Arda Turan'dan Lionel Messi paylaşımı!

Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Arda Turan, Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi için duygusal bir mesaj paylaştı. Bir dönem Katalan ekibinde Arjantinli süperstarla birlikte forma giyen Arda Turan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

Seninle tanışmak ve büyük bir kulüpte aynı soyunma odası ile aynı sahayı paylaşmak, benim için büyük bir onurdu. Sadece sahada değil, tarihin de en iyisiydin ve öyle kalacaksın. Beni karşılaman ve Barcelona'da geçirdiğim süre boyunca bana verdiğin her şey için sana çok teşekkür ederim. Bu yeni aşamada sana ve ailene en iyi dileklerimi gönderiyorum.