Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da gündeme bir isim daha geldi! 162 milyonluk süper transfer Chancel Mbemba...

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündem stoper transferi... Luyindama'nın performansından memnun olmayan Fatih Terim'in isteği doğrultusunda birçok ismi listesine alan Galatasaray'da gündeme son olarak Chancel Mbemba ismi geldi.

Aynı zamanda Luyindama'nın vatandaşı olan Demokratik Kongo'lu yıldızın güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro (yaklaşık 162 milyon Türk Lirası) olarak gösteriliyor.

Portekiz devi Porto'da forma giyen 27 yaşındaki başarılı stoper, geçtiğimiz sezon 43 resmi maçta görev yapmıştı.