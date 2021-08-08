Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da gündeme bir isim daha geldi! 162 milyonluk süper transfer Chancel Mbemba...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da gündeme bir isim daha geldi! 162 milyonluk süper transfer Chancel Mbemba...

Süper Lig'de sezonun başlamasına kısa süre kala transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda stopere de takviye yapılmasına karar verildi. Luyindama'nın performansından memnun olmayan Terim'in acil bir stoper transferi istediği, yönetimin de bu doğrultuda harekete geçerek, Porto'da oynayan Luyindama'nın vatandaşı Chancel Mbemba için girişimlere başladığı öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2021 Pazar 16:19
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da gündeme bir isim daha geldi! 162 milyonluk süper transfer Chancel Mbemba...

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündem stoper transferi... Luyindama'nın performansından memnun olmayan Fatih Terim'in isteği doğrultusunda birçok ismi listesine alan Galatasaray'da gündeme son olarak Chancel Mbemba ismi geldi.

Aynı zamanda Luyindama'nın vatandaşı olan Demokratik Kongo'lu yıldızın güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro (yaklaşık 162 milyon Türk Lirası) olarak gösteriliyor.

Portekiz devi Porto'da forma giyen 27 yaşındaki başarılı stoper, geçtiğimiz sezon 43 resmi maçta görev yapmıştı.

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