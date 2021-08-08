Son dakika Galatasaray transfer haberi: DeAndre Yedlin'e iki talip çıktı! Kararı...

Süper Lig'de yeni sezonun açılışına kısa bir süre kala takımların transfer gündemleri hareketlendi. Galatasaray'da da takıma katılacak ve takımdan ayrılacak isimler netleşiyor.

Şu ana kadarki performansıyla hayal kırıklığı yaradan DeAndre Yedlin'le ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Takvim'de yer alan habere göre ABD'li yıldızı ülkesinden iki takımın istediği belirtiliyor. Ancak Yedlin'in maaş tekliflerinin düşük olması nedeniyle Galatasaray'dan ayrılığı şu an düşünmediği ifade edildi.

Galatasaray'a geride bıraktığımız sezonun devre arasında gelen DeAndre Yedlin, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 13 maçta 1 gol atarken 1 de asist yaptı.