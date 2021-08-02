Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Luyindama'nın alternatiflerini belirledi! Japhel Tanganga, Min-Jae Kim, Anel Ahmedhodzic, Riechedly Bazoer...

Galatasaray'da her ne kadar bu aralar çokça Morutan transferi konuşulsa da Fatih Terim'in önceliği savunma… Tecrübeli teknik adam, Luyindama'nın yerine güçlü, uzun boylu, rakiplerine korku verecek bir stoper arıyor. İkinci etapta ise ihtiyaçları olan mali kolaylığı sağlayacak satışı Marcao ile gerçekleştirip yerine sol stoper transferini bitirmek amacında...
Christian Luyindama'nın yerine sağ stoperde iki aday ön plana çıkmış durumda... Tottenham'dan Tanganga ile Pekin'den Min-Jae Kim. Ayrıca Anel Ahmedhodzic ve Riechedly Bazoer de Galatasaray'ın takibindeki oyuncular. Tottenham, Tanganga için Premier Lig'den bazı takımlarla görüşme halinde...
Asıl gözde Min için Porto dahil pek çok üst düzey Avrupa takımı görüşmeler yapılıyor. Fatih Terim, Pekin'i çalıştıran yakın dostu Slaven Bilic üzerinden Güney Koreliyi yokluyor.