Kocaman bir fark var

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ümitleri çabuk sona erdi. Sarı- kırmızılılar, turu Eindhoven'deki 5-1'lik yenilgiyle zaten kaybetmişti. Dün buna rağmen taraftarlar izin verilen yüzde 50 oranda Fatih Terim Stadı'ndaki yerlerini aldılar. İstanbul'a adeta turistik seyahate gelen PSV, gündüz Boğaz turu attıktan sonra gece rahat bir futbolla Cimbom'u mağlup etmeyi başardı. EURO 2020'den sonra bu eşleşmede Avrupa futbolu ile aramızdaki makasın daha da açıldığı net şekilde görüldü.
RAKİP EKSİLİNCE...
Aslan dün PSV karşısında ilk maçın yıldızı Madueke'nin ayağından bulduğu golle 1-0 yenik duruma düştü. İkinci devrede Götze'nin ortasında Van Ginkel skoru 2-0'a getirdi. Kalan bölümde Cimbom rakip kalede pozisyon bulmakda zorlanırken Hollanda temsilcisi Boscagli'nin atılmasıyla 10 kişi kaldı. İkinci devrede oyuna giren Emre Taşdemir-Mbaye Diagne ortaklığından bir gol geldi. Galatasaray 2-1'lik yenilgiyle Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Artık Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için mücadele verecek.
GAKPO'YU OYNATTI
PSV 5-1 kazandığı maçın ardından İstanbul'da tek değişiklik yaptı. Hollanda ekibinin teknik direktörü Roger Schmidt ilk maçta görev yapan Yorbe Vertessen'in yerine Cody Gakpo'yu oynattı. Alman hocanın şans verdiği Gakpo da tıpkı Madueke gibi sarı-kırmızılıların savunmasına zor anlar yaşattı. De Andre Yedlin ve Jesse Sekidika'nın olduğu kanatta bir hayli etkili bir performans sergiledi.
FATİH TERİM'DEN ÜÇ DEĞİŞİKLİK GELDİ
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde ilk karşılaşmada PSV Eindhoven'e 5-1 yenildikten sonra Fatih Terim rövanşta 3 ismi değiştirdi. Alpaslan Öztürk, Arda Turan ve Ryan Babel'in yerine Barış Alper Yılmaz, Mostafa Mohamed ve De Andre Yedlin forma buldu.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ümitleri çabuk sona erdi. Sarı- kırmızılılar, turu Eindhoven'deki 5-1'lik yenilgiyle zaten kaybetmişti. Dün buna rağmen taraftarlar izin verilen yüzde 50 oranda Fatih Terim Stadı'ndaki yerlerini aldılar. İstanbul'a adeta turistik seyahate gelen PSV, gündüz Boğaz turu attıktan sonra gece rahat bir futbolla Cimbom'u mağlup etmeyi başardı. EURO 2020'den sonra bu eşleşmede Avrupa futbolu ile aramızdaki makasın daha da açıldığı net şekilde görüldü.