Olimpiu Morutan'dan Galatasaray sözleri: "Çok isterim"

Gazeta Sporturilor'a açıklamalarda bulunan Olimpiu Morutan'ın menajeri Florin Vulturar, "Fatih Terim'in Morutan'ı istediği doğru. Galatasaray ilgileniyor, Morutan da ayrılmak istiyor. Ancak transfer kolay biten bir şey değil. Teklifleri açıklamam da doğru olmaz" ifadelerini kullanmıştı.

Vulturar'ın bu sözleri sonrası Morutan'dan da sarı kırmızılı ekiple ilgili açıklama geldi.

"G.SARAY'A TRANSFER OLURSAM ÇOK MUTLU OLURUM"

FCSB'nin Craiova ile oynadığı ve 4-1 kazandığı maçta attığı golle skora katkıda bulunan Morutan, kendisine Galatasaray iddialarının sorulması üzerine, "Galatasaray'a transfer olursam çok mutlu olurum. Fiyatımı düşürmek için ilk 2 maçı kötü oynadım. Şaka yapıyorum. Cicaldau'yu transferi nedeniyle tebrik ederim. Ona iyi şanslar diliyorum" dedi.