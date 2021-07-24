Haberler Galatasaray Son dakika Galatasaray transfer haberi: Hagi'den Alexandru Cicaldau yorumu! "Harika bir takıma transfer oldu" (GS spor haberi)

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Hagi'den Alexandru Cicaldau yorumu! "Harika bir takıma transfer oldu" (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau'yu kadrosuna kattı. Sarı kırmızılıların efsane ismi Hagi, yeni transfer Cicaldau'yu tebrik etti. Hagi, "Cicaldau'yu tebrik ediyorum. Gelişimine katkıda bulunan ve onu böylesine iyi seviyeye getiren Craiova'yı da tebrik ediyorum. Harika bir takıma transfer oldu." ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 20:56 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 21:06
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Hagi'den Alexandru Cicaldau yorumu! "Harika bir takıma transfer oldu" (GS spor haberi)

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau'yu kadrosuna kattı. Sarı kırmızılıların efsane ismi Hagi, yeni transfer Cicaldau'yu tebrik etti.

İŞTE HAGI'NİN O SÖZLERİ:

Cicaldau'yu tebrik ediyorum. Gelişimine katkıda bulunan ve onu böylesine iyi seviyeye getiren Craiova'yı da tebrik ediyorum. Harika bir takıma transfer oldu ve bu da Cicaldau'nun geldiği seviyeyi gösteriyor. Kendisine başarılar diliyorum. Galatasaray'da diğer Rumen futbolcular gibi başarı geleğini sürdürmesini diliyorum.

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