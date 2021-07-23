Son dakika GS transfer haberleri | Bogdan Stancu'dan Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau'ya Selçuk İnan benzetmesi!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV Eindhoven karşısında ağır bir mağlubiyet alan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Orta saha bölgesi için arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılıların Romanya Milli Takımı'nın 24 yaşındaki yıldızı Alexandru Cicaldau'nun transferinde sona geldi.

Geçmişte Galatasaray forması da giyen Rumen yıldız Bogdan Stancu, hemşehrisi Cicaldau'yu beIN Sports'a anlattı. Cicaldau'nun büyük bir potansiyel olduğunu söyleyen Stancu, "Hem iyi bir şutör hem de iyi bir pasör. Oyun görüşü en büyük avantajı. Merkez orta saha için ideal bir isim. Romanya Milli Takımı için de çok önemli bir oyuncu ancak Galatasaray seviyesi için kendisini hala geliştirmesi gerekiyor" dedi.





Süper Lig'in Romanya Ligi'nden çok daha sert bir lig olduğunu dile getiren tecrübeli golcü, "Cicaldau'nun oyunun savunma ve sertlik yönünde kendisini geliştirmesi gerekiyor. Fiziksel olarak güçlü bir oyuncu ancak biraz daha güçlenirse Galatasaray için ideal bir oyuncuya dönüşür." ifadelerini kullandı.

Genç orta sahanın duran topları çok etkili kullandığını söyleyen Stancu, "Onu Selçuk İnan'a benzetiyorum" dedi.

Cicaldau ile henüz Galatasaray hakkında görüşmediklerini ifade eden Stancu, "Türkiye'ye geldiğinde görüşeceğiz. Çok çalışması ve sabretmesi gerekiyor" diyerek sözlerini noktaladı.