Son dakika: Galatasaray Alexandru Cicaldau'yu KAP'a bildirdi!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında PSV Eindhoven'a 5-1 yenilen Galatasaray, transferde gaza bastı. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren G.Saray, kadrosuna sürpriz bir takviye yaptı. Sarı-kırmızılılar, Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau'yu renklerine bağladı.
Cimbom, Romanya'nın CS Universitatea Craiova takımında forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
İşte o açıklama:
"08.07.1997 doğum tarihli Alexandru Cicaldau'nun transferi konusunda Romanya'nın Universitatea Craiova Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır."