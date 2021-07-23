Haberler Galatasaray Son dakika: Galatasaray Alexandru Cicaldau'yu KAP'a bildirdi!

Son dakika: Galatasaray Alexandru Cicaldau'yu KAP'a bildirdi!

Son dakika transfer haberi... Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sürpriz bir takviye yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, Romanya'nın CS Universitatea Craiova takımında forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau'nun transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2021 Cuma 20:00 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2021 Cuma 20:00
Son dakika: Galatasaray Alexandru Cicaldau'yu KAP'a bildirdi!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında PSV Eindhoven'a 5-1 yenilen Galatasaray, transferde gaza bastı. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren G.Saray, kadrosuna sürpriz bir takviye yaptı. Sarı-kırmızılılar, Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau'yu renklerine bağladı.

Cimbom, Romanya'nın CS Universitatea Craiova takımında forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

İşte o açıklama:

"08.07.1997 doğum tarihli Alexandru Cicaldau'nun transferi konusunda Romanya'nın Universitatea Craiova Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

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