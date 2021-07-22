Son dakika spor haberi: Spor yazarları PSV Eindhoven-Galatasaray maçını değerlendirdi

Terim belli ki İtalyanlar'ın 3'lü savunma anlayışından etkilenmiş. Galatasaray'ın savunmada oyuna 3'lü başlaması büyük hataydı. Bu anlayış PSV'nin kanatlardan çabuk hücum etmesine neden oldu. Özellikle 19 yaşındaki Madueke sol kanadı otoban gibi kullandı. PSV'nin kalitesine ve fizik gücüne dayanamayan sezona Galatasaray hezimetle başladı.

Not: Seyirci büyük güç. Covid vakalarından dolayı ülkeyi kapatan Hollanda'da tribünlerin ağzına kadar dolu olması şaşırtıcıydı. Rövanşta tribünler de aynı dolulukta olmalı.