Galatasaray'ı bekleyen Mario Lemina tehlikesi! PSV maçı öncesi...

PSV Eindhoven maçı için Galatasaray'ın önünde sadece 12 gün kaldı… Ancak 8 numara transferi sonlandırılamadı. Jorge Jesus'un 3-4-3'ünde gösterdiği performans Gedson'un Benfica'da kalma ihtimalini artırdı. Bu yüzden sarı-kırmızılılar eski dostların kapısını çalmaya başladı. Bu isimlerden birisi de Mario Lemina.



Sezonu Premier Lig'den düşen Fulham'da tamamlayan Gabonlu oyuncu için sarı-kırmızılılar, Southampton ile görüşüyor. Ancak henüz yeniden kiralanma konusunda yol alınabilmiş değil... Daha da kötüsü Nice de Mario Lemina için bastırıyor. Fransız ekibinin, Lemina'nın transferini her an bitirebileceği ifade ediliyor.