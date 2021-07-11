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Galatasaray'ı bekleyen Mario Lemina tehlikesi! PSV maçı öncesi...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, PSV maçı öncesi orta sahaya mutlaka transfer yapmak istiyor. Bu bağlamda Cimbom, öncelikle Gedson ile ilgileniyordu ancak Jorge Jesus'un yeni taktiği sonrası, bu transfer zorlaştı. Galatasaray, Gedson'dan istediğini alamayınca eski futbolcusu Mario Lemina'ya dümen kırdı ancak bu transfer de tehlikede. | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2021 Pazar 06:50
Galatasaray'ı bekleyen Mario Lemina tehlikesi! PSV maçı öncesi...

PSV Eindhoven maçı için Galatasaray'ın önünde sadece 12 gün kaldı… Ancak 8 numara transferi sonlandırılamadı. Jorge Jesus'un 3-4-3'ünde gösterdiği performans Gedson'un Benfica'da kalma ihtimalini artırdı. Bu yüzden sarı-kırmızılılar eski dostların kapısını çalmaya başladı. Bu isimlerden birisi de Mario Lemina.

Sezonu Premier Lig'den düşen Fulham'da tamamlayan Gabonlu oyuncu için sarı-kırmızılılar, Southampton ile görüşüyor. Ancak henüz yeniden kiralanma konusunda yol alınabilmiş değil... Daha da kötüsü Nice de Mario Lemina için bastırıyor. Fransız ekibinin, Lemina'nın transferini her an bitirebileceği ifade ediliyor.

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