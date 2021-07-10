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Galatasaray 4-2 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Galatasaray, Kasımpaşa ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Aslan, bol gollü geçen maçta 4-2'lik skorla sahadan galibiyetle ayrıldı. Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren goller yerli futbolcuları Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara ve Emre Akbaba'dan geldi. Kasımpaşa'nın gollerini ise Brecka ve Ahmet Emin kaydetti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 20:50
Galatasaray 4-2 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Galatasaray, Kasımpaşa ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Aslan, bol gollü geçen maçta 4-2'lik skorla sahadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren goller yerli futbolcuları Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara ve Emre Akbaba'dan geldi. Kasımpaşa'nın gollerini ise Brecka ve Ahmet Emin kaydetti.

İlk hazırlık maçında Dinamo Bükreş'i Aytaç Kara'nın golleriyle 2-1 geçen Aslan, ikinci hazırlık maçından da galibiyetle ayrılmış oldu. Sarı kırmızılılar 13 Temmuz'da deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşılaşacak.

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