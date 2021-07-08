Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Tanıtım filminde Feghouli ve Falcao yok! Galatasaray'da ayrılık rüzgarı

Son dakika spor haberi: Tanıtım filminde Feghouli ve Falcao yok! Galatasaray'da ayrılık rüzgarı

Son dakika spor haberi... Yeni sezona Fatih Terim liderliğinde hummalı bir şekilde sürdüren Galatasaray 2021-22 sezonunda giyeceği formaların çekimlerine başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen çekimlerde ilginç bir detay dikkat çekti. Sarı-Kırmızılılar 2 marka ismi Feghouli ve Falcao tanıtım filmi çekimlerinde yer almazken, bu gelşime 'iki isimle yollar ayrıldı' yorumuna neden oldu. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2021 Perşembe 11:31
Son dakika spor haberi: Tanıtım filminde Feghouli ve Falcao yok! Galatasaray'da ayrılık rüzgarı

G.Saray Futbol Takımı'nın 2021-22 sezonunda giyeceği formaların lansman çekimleri hafta içinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Nike firması tarafından hazırlanan formaların tanıtım filmlerinde önemli bir detay dikkat çekti.

Son dakika spor haberi: Tanıtım filminde Feghouli ve Falcao yok! Galatasaray'da ayrılık rüzgarı

FALCAO VE FEGHOULI YER ALMADI
Hürriyet'in haberine göre; Sarı kırmızılı kulüp, fotoğraf ve video çekimlerinde kaptan Arda Turan ile birlikte Mustafa Muhamed ve Oğulcan Çağlayan'a yer verirken, takımın uluslararası yıldızları Radamel Falcao'ya ve Sofiane Feghouli bulunmadı.

Son dakika spor haberi: Tanıtım filminde Feghouli ve Falcao yok! Galatasaray'da ayrılık rüzgarı

FALCAO'NUN TAKİPÇİSİ 17.3 MİLYON
Aktif futbolcular içinde dünyanın en ünlü isimleri arasında yer alan Falcao'nun Twitter'daki takipçi sayısı 17,3 milyon kişiye ulaşırken, Galatasaray'ın takipçisi 10 milyon civarında.

Son dakika spor haberi: Tanıtım filminde Feghouli ve Falcao yok! Galatasaray'da ayrılık rüzgarı

Cezayir futbolunun yetiştirdiği en yetenekli isimlerden Feghouli'nin de Twitter'daki takipçi sayısı 1,3 milyon.

Son dakika spor haberi: Tanıtım filminde Feghouli ve Falcao yok! Galatasaray'da ayrılık rüzgarı

"AYRILIK ATEŞİ" DİYE YORUMLANDI
Sarı kırmızılı kulübün uluslararası alanda bu kadar bilinen iki oyuncuya forma tanıtımında yer vermemesi, ayrılık ateşinin yakıldığı şeklinde yorumlandı.

Son dakika spor haberi: Tanıtım filminde Feghouli ve Falcao yok! Galatasaray'da ayrılık rüzgarı

İKİSİNİN TOPLAM 8.850 MİLYON EURO
Bilindiği üzere Galatasaray yönetimi, takımın en çok para kazanan futbolcuları olan Falcao ve Feghouli'yi uzun süredir göndermeyi planlıyor.

Son dakika spor haberi: Tanıtım filminde Feghouli ve Falcao yok! Galatasaray'da ayrılık rüzgarı

İki oyuncu gönderildiği taktirde sadece 1 yılda 8 milyon 850 bin Euro (Falcao 5, Feghouli 3.85 milyon Euro) tasarruf edilmiş olacak.

Son dakika spor haberi: Tanıtım filminde Feghouli ve Falcao yok! Galatasaray'da ayrılık rüzgarı

FALCAO VE FEGHOULI'NİN RAKAMLARI
2019'da Monaco'dan bedelsiz olarak transfer edilen Falcao, Galatasaray formasıyla çıktığı 40 resmi maçta 20 gol atıp 3 asist yaparken, 2017 yılında 4,25 milyon Euro'ya alınan Feghouli ise, 132 karşılaşmada 31 gol attı, 40 asist yaptı.

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