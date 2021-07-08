Son dakika spor haberi: Tanıtım filminde Feghouli ve Falcao yok! Galatasaray'da ayrılık rüzgarı

G.Saray Futbol Takımı'nın 2021-22 sezonunda giyeceği formaların lansman çekimleri hafta içinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Nike firması tarafından hazırlanan formaların tanıtım filmlerinde önemli bir detay dikkat çekti.
FALCAO VE FEGHOULI YER ALMADI
Hürriyet'in haberine göre; Sarı kırmızılı kulüp, fotoğraf ve video çekimlerinde kaptan Arda Turan ile birlikte Mustafa Muhamed ve Oğulcan Çağlayan'a yer verirken, takımın uluslararası yıldızları Radamel Falcao'ya ve Sofiane Feghouli bulunmadı.
FALCAO'NUN TAKİPÇİSİ 17.3 MİLYON
Aktif futbolcular içinde dünyanın en ünlü isimleri arasında yer alan Falcao'nun Twitter'daki takipçi sayısı 17,3 milyon kişiye ulaşırken, Galatasaray'ın takipçisi 10 milyon civarında.