Son dakika spor haberi: Tanıtım filminde Feghouli ve Falcao yok! Galatasaray'da ayrılık rüzgarı

FALCAO VE FEGHOULI YER ALMADI

Hürriyet'in haberine göre; Sarı kırmızılı kulüp, fotoğraf ve video çekimlerinde kaptan Arda Turan ile birlikte Mustafa Muhamed ve Oğulcan Çağlayan'a yer verirken, takımın uluslararası yıldızları Radamel Falcao'ya ve Sofiane Feghouli bulunmadı.