Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Marcao krizi! Menajeri itiraz etti

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Marcao krizi! Menajeri itiraz etti

Son dakika Galatasaray haberleri... Yeni sezon hazırlıklarına Fatih Terim liderliğinde hız kesmeden devam eden Galatasaray'da dış transferlerin yanı sıra iç transferde de gündem hayli yoğun. Birçok isimle sözleşme yenileyecek olan Sarı-Kırmızılılar, 2 yıl sözleşmesini uzattığı Marcao'da büyük bir problemle karşı karşıya. Bu sezonki ücretini az bulan menajeri, Zenit'ten gelen 11 milyon Euro'luk teklifin kabul edilmesini istedi. Ancak Galatasaray olumsuz yanıt verdi. İşte yaşanan son gelişmeler... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2021 Salı 06:50
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Marcao krizi! Menajeri itiraz etti

Galatasaray, Marcao'nun sözleşmesini 2 yıl uzattığında herkes derin bir nefes aldı ancak konunun tam anlamıyla kapanmadığı ortaya çıktı. Menajeri, ücreti gelecek yıl için 1.3 milyon Euro'ya çıkarılan Brezilyalı oyuncunun bu sezon 900 bin Euro almasına itiraz etti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Marcao krizi! Menajeri itiraz etti

Zam talebi kabul edilmemesi üzerine de Marcao için Zenit'in yaptığı 11 milyon Euro'luk teklifin kabul edilmesini istedi. Ancak bu kez de Galatasaray yönetimi itiraz etti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Marcao krizi! Menajeri itiraz etti

ZENIT TEKLİFİNİ ARTIRMALI
Yöneticiler, geçen yıl Roma'nın 13 milyon Euro'luk teklifinin geri çevrildiğini belirterek, "Zenit, oyuncumuzu kadrosuna katmak istiyorsa teklifini artırmalı" yanıtı verdi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Marcao krizi! Menajeri itiraz etti

İki taraf arasında gergin bir süreç başladı. Şimdi Rusların yeni teklifi beklenirken Marcao'nun menajerinin de boş durmadığı ve 25 yaşındaki oyuncusunun ücretinin artırılması için yönetim nezdinde görüşmeler yaptığı öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Marcao krizi! Menajeri itiraz etti

Bu sezon Galatasaray'dan 900 bin Euro alacak olan Marcao, yapılan yeni anlaşmayla birlikte gelecek yıl 1.3, ardından da 1.4 milyon Euro ücret alacak. Menajeri bu sezonki ücretine zam koparmak için de bastırıyor. Tabii Zenit'in teklifi de elini güçlendiriyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Marcao krizi! Menajeri itiraz etti

TOMAS RIBEIRO HAMLESİ

Marcao'nun Zenit'e gitme ihtimali üzerine Galatasaray'ın Portekiz'in Belenenses takımında forma giyen Tomas Ribeiro'ya teklif yaptığı iddia edildi. Sarı-kırmızılıların teklifinin, Guiamaraes'e imza atmaya hazırlanan 22 yaşındaki genç sol stoperin aklını karıştırdığı yorumu yapıldı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Marcao krizi! Menajeri itiraz etti

Yurt dışında oynama fırsatı yakalayan Ribeiro'nun Belenses ile hemen hemen aynı seviyede olan Guimaraes'e gitmek yerine Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatını değerlendirme konusunda daha istekli olduğundan bahsedildi.

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