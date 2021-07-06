Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den Omar Elabdellaoui sözleri! "İnanıyorum ki..." (GS haberi)

Yılbaşı kutlamaları sırasında elinde havai fişek patlayan Omar Elabdellaoui'den müjdeli haber geldi. Geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılılar Norveçli yıldızın bireysel çalışmalara başladığını ve kısmi olarak takımla da çalışacağını açıklamıştı.

Teknik direktör Fatih Terim, Norveçli sağ beki yapılan antrenmanda takımla çalıştırdı. Terim ve Omar, antrenman sırasında kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

İŞTE FATİH TERİM'İN O SÖZLERİ:

Omar, talihsiz bir kaza geçirdi. Aramıza almak istedim. Ona da moral olsun diye. O günden beri inanılmaz çalışma ve geri dönme hırsıyla çok büyük aşama kaydetti. Muhakkak ki daha kat edecek yolumuz var.

Temmuz, Ağustos, Eylül yolumuz var ama ilk günkü gibi Galatasaray forması altında görmek hepimizin en büyük dileği. İnanılmaz çalışma temposu ve azmi var. Yarın oynamayacak belki ama inanıyorum ki, sezon içinde bize katılacak, formasını giyecek.

OMAR: HERKES YANIMDAYDI

Fatih hocam hep yanımdaydı. Bütün camia, bütün herkes, arkadaşlarım yanımdaydı. Bunu hiçbir zaman unutmayacağım. Hocam da benim buraya dönmemi uygun gördü. Çok büyük moral. Umarım aynı şekilde hırsla çalışarak en kısa zamanda formama kavuşma imkanı bulurum.