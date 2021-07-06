Son dakika transfer haberi: Panathinaikos da talip! Galatasaray Alen Haliloviç için teklifini yaptı (GS haberi)

Yeni sezon hazırlıklarına Fatih Terim'in takımına başına geri dönmesiyle hız veren Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz sezon averajla kaçan şampiyonluk kupasını bu sezon mutlak müzesine götürmek istiyor.
Burak Elmas ve Fatih Terim işbirliği ile transferde de oldukça atak bir görüntü çizen Sarı-Kırmızılılar, şu ana kadar Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk ile resmi sözleşmeye imza atmış durumda.
İç transferde de Emre Akbaba ve Arda Turan'ın sözleşmesini uzatan Galatasaray diğer isimlerle de görüşmelerini sürdürüyor.