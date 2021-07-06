Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Panathinaikos da talip! Galatasaray Alen Haliloviç için teklifini yaptı (GS haberi)

Son dakika transfer haberi: Panathinaikos da talip! Galatasaray Alen Haliloviç için teklifini yaptı (GS haberi)

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarını Fatih Terim liderliğinde sürdüren Galatasaray transfer girişimlerini de sıklaştırmış durumda... Birçok isimle temaslarını sıklaştıran Sarı-Kırmızılılar özellikle orta saha bölgesine takviye yapmaya hazırlanırken Hırvatistan'dan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2021 Salı 19:10 Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2021 Salı 19:17
Son dakika transfer haberi: Panathinaikos da talip! Galatasaray Alen Haliloviç için teklifini yaptı (GS haberi)

Yeni sezon hazırlıklarına Fatih Terim'in takımına başına geri dönmesiyle hız veren Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz sezon averajla kaçan şampiyonluk kupasını bu sezon mutlak müzesine götürmek istiyor.

Son dakika transfer haberi: Panathinaikos da talip! Galatasaray Alen Haliloviç için teklifini yaptı (GS haberi)

Burak Elmas ve Fatih Terim işbirliği ile transferde de oldukça atak bir görüntü çizen Sarı-Kırmızılılar, şu ana kadar Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk ile resmi sözleşmeye imza atmış durumda.

Son dakika transfer haberi: Panathinaikos da talip! Galatasaray Alen Haliloviç için teklifini yaptı (GS haberi)

İç transferde de Emre Akbaba ve Arda Turan'ın sözleşmesini uzatan Galatasaray diğer isimlerle de görüşmelerini sürdürüyor.

Son dakika transfer haberi: Panathinaikos da talip! Galatasaray Alen Haliloviç için teklifini yaptı (GS haberi)

Sarı-Kırmızılılar için yurt dışından da birçok transfer iddiası yazılıp çizilirken son olarak Hırvatistan medyasında Galatasaray için flaş bir isim ortaya atıldı.

Son dakika transfer haberi: Panathinaikos da talip! Galatasaray Alen Haliloviç için teklifini yaptı (GS haberi)

"Alen Haliloviç'e Yunanistan ve Türkiye'den teklif var" başlıklı habere göre Galatasaray 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için ilk teklifini sunarken, Yunan ekiplerinden Panathinaikos da oyuncuya teklif yapan bir başka kulüp.

Son dakika transfer haberi: Panathinaikos da talip! Galatasaray Alen Haliloviç için teklifini yaptı (GS haberi)

ALEN HALILOVIC KİMDİR?
Haziran 1996 doğumlu olan Alen Halilovic Dinamo Zagreb altyapısından yetişti. 2012 yılında 16 yaşındayken ilk kez Zagreb A takımı forması giyen oyuncu, hızı ve top tekniğiyle kısa sürede umut vaat eden genç yetenekler arasına girdi.

Son dakika transfer haberi: Panathinaikos da talip! Galatasaray Alen Haliloviç için teklifini yaptı (GS haberi)

Barcelona'nın 2014 yılında 5 milyon Euro bedelle transfer ettiği Halilovic, bir süre Barcelona B takımında oynadı. Ertesi sene Sporting Gijon'a kiralanan oyuncu, burada düzenli oynamasına rağmen (36) beklenen çıkışı ve gelişmeyi gösteremedi. (3 gol 5 asist)

Son dakika transfer haberi: Panathinaikos da talip! Galatasaray Alen Haliloviç için teklifini yaptı (GS haberi)

2016-2017 sezonunun başlangıcında Barcelona Halilovic'i 5 milyon Euro'ya Almanya'nın Hamburg takımına sattı. Barcelona bu satışa 2018 yılına kadar geçerli olmak üzere 10 milyon Euro'ya geri alma maddesi koydu. Bu da Barcelona'nın Halilovic konusunda hala umutlu olduğunun göstergelerinden biriydi. Fakat bu opsiyon kullanılmadı.

Son dakika transfer haberi: Panathinaikos da talip! Galatasaray Alen Haliloviç için teklifini yaptı (GS haberi)

2017-2018 sezonunun başlangıcında Hamburg'tan Las Palmas'a kiralanan Halilovic, burada da 38 maç oynadı ve 2 gol, 2 asiste imza attı. 2018-2019 sezonu başlarken Milan'ın bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Halilovic yarım sezonda sadece 3 maçta toplam 6 dakika görev aldı.

Son dakika transfer haberi: Panathinaikos da talip! Galatasaray Alen Haliloviç için teklifini yaptı (GS haberi)

Sonrasında sırasıyla, Standard Liège, Heerenveen ve Birmingham formaları giydi. Kariyerinde 234 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu 24 gol atarken 20 de asist kaydetti.

Son dakika transfer haberi: Panathinaikos da talip! Galatasaray Alen Haliloviç için teklifini yaptı (GS haberi)

.

SON DAKİKA