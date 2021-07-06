Son dakika transfer haberi: Panathinaikos da talip! Galatasaray Alen Haliloviç için teklifini yaptı (GS haberi)

Barcelona'nın 2014 yılında 5 milyon Euro bedelle transfer ettiği Halilovic, bir süre Barcelona B takımında oynadı. Ertesi sene Sporting Gijon'a kiralanan oyuncu, burada düzenli oynamasına rağmen (36) beklenen çıkışı ve gelişmeyi gösteremedi. (3 gol 5 asist)

2016-2017 sezonunun başlangıcında Barcelona Halilovic'i 5 milyon Euro'ya Almanya'nın Hamburg takımına sattı. Barcelona bu satışa 2018 yılına kadar geçerli olmak üzere 10 milyon Euro'ya geri alma maddesi koydu. Bu da Barcelona'nın Halilovic konusunda hala umutlu olduğunun göstergelerinden biriydi. Fakat bu opsiyon kullanılmadı.