Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın gündemindeki Cameron Puertas'tan transfere yeşil ışık!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın gündemindeki Cameron Puertas'tan transfere yeşil ışık!

Transferde genç ve potansiyeli yüksek isimlere ayrı bir önem veren Galatasaray, operasyonu sürdürüyor. Keçiörengücü'nden Barış Alper Yılmaz ile her konuda anlaşmaya varan sarı-kırmızılılardan bir hamle daha geldi. Aslan, İsviçre'nin Lausanne takımında forma giyen 22 yaşındaki İspanyol orta sahanın peşine düştü. Genç merkez orta saha oyuncusu da Galatasaray'a yeşil ışık yaktı. Sosyal medyadan transfer ateşini yakan Puertas için kiralama+zorunlu satın alma opsiyonu önerildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2021 Salı 06:50
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın gündemindeki Cameron Puertas'tan transfere yeşil ışık!

Galatasaray için İsviçre'den transfer iddiası.. Takvim'in haberine göre, sarı-kırmızılı yönetim İsviçre ligi takımlarından Lausanne'de forma giyen 22 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Cameron Puertas için nabız yokluyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın gündemindeki Cameron Puertas'tan transfere yeşil ışık!

Oyuncu kendisine gelen 'Türkiye'ye ne zaman geliyorsun' yorumunu beğendi. Oyuncunun Türk arkadaşları da bulunuyor. Sarı kırmızılılar, Cameron Puertas için Lausanne'e kiralama+zorunlu satın alma opsiyonu önerdi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın gündemindeki Cameron Puertas'tan transfere yeşil ışık!

22 yaşındaki İspanyol orta saha, geçen sezon ligde 33 maçta, 5 gol atarken 5 de asiste imza attı.

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