Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın gündemindeki Cameron Puertas'tan transfere yeşil ışık!

Galatasaray için İsviçre'den transfer iddiası.. Takvim'in haberine göre, sarı-kırmızılı yönetim İsviçre ligi takımlarından Lausanne'de forma giyen 22 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Cameron Puertas için nabız yokluyor.
Oyuncu kendisine gelen 'Türkiye'ye ne zaman geliyorsun' yorumunu beğendi. Oyuncunun Türk arkadaşları da bulunuyor. Sarı kırmızılılar, Cameron Puertas için Lausanne'e kiralama+zorunlu satın alma opsiyonu önerdi.
22 yaşındaki İspanyol orta saha, geçen sezon ligde 33 maçta, 5 gol atarken 5 de asiste imza attı.