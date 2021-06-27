Basketbolda dev hamle

Burak Elmas başkanlığındaki yönetim, basketboldaki bu hamle için Genel Kurul'dan yetki alacak. Yeni idari yapıda CEO olarak G.Saray altyapısından yetişen Kerem Tunçeri ve Genel Menajerlik görevi için uzun yıllar Banvit'te çalışmış Turgay Zeytingöz düşünülüyor. YERLI transferinde Gaziantep'ten Can Uğur Öğüt ve Bahçeşehir'den Burak Can Yıldızlı ile anlaşıldığı öğrenilirken, Beşiktaş'tan James Blackmon'a teklif yapıldı. Ayrıca Türk Telekom Stadı'nın yanına inşa edilecek 11 bin kişi kapasiteli kapalı basketbol salonunun projesi hazır, kulübün kasasından para çıkmayacak şekilde yönetim içinden finansman sorunu çözülecek.