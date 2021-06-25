Son dakika spor haberleri: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Fatih Terim'e transfer sözü!

Galatasaray'da Burak Elmas'ın başkan seçilmesiyle birlikte görevine dönen teknik direktör Fatih Terim, yeni yönetime transfer listesini sundu. Pazartesi günü Florya'da işbaşı yapan deneyimli çalıştırıcı, salı günü mazbatasını alan Elmas'la yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi. Sabah'ın haberine göre; İmparator'un bu zirvede Mustafa Cengiz döneminde yaşadığı sıkıntıları işaret ederek "İstediğim oyuncular bir türlü alınmadı" dediği ortaya çıktı.

LİSTEDE İKİ SOL BEK VAR

Elmas'ın ise Terim'e "Hocam merak etme. Ben ve ekibim, transferleri gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız'' yanıtını verdiği öğrenildi. Terim'in hazırladığı alternatifli liste için somut adımlar atılmaya ve görüşmeler yapılmaya başlandı. Sol bekte bonservisi elinde olan Hollandalı Van Aanholt ve Real Betis'ten Alex Moreno bulunuyor. Kaan Ayhan, Halil Dervişoğlu ve Barış Alper Yılmaz yerli listesinde üst sıralara yazıldı.