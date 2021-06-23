Son dakika transfer haberi: Galatasaray kaleci Aykut Özer ile ilgileniyor! Aykut Özer kimdir, kaç yaşında?

Başkan ve teknik direktörlük konusundaki belirsizliğin ortadan kalktığı Galatasaray, transfere hızlı bir giriş yapmış durumda... Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü resmen kadrosuna katan Cimbom, farklı isimlerle de temaslarını sürdürürken, sürpriz bir oyuncu gündeme geldi.

Bu sezon Süper Lig'e yükselen Giresunspor'un kalesini Galatasaray'ın 25 yaşındaki eldiveni Okan Kocuk'a emanet etmek istediği iddia edilirken, sarı-kırmızılılar da Okan'ın gitmesi durumuna karşı Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın yedeği olarak Fatih Karagümrük'ten ayrılan Aykut Özer ile ilgilendiği öğrenildi. Aykut için Süper Lig ve TFF 1. Lig'den takımlarının da ilgisi var.

28 yaşındaki kaleci Karagümrük'te geçtiğimiz sezon 9 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası maçı olmak üzere 10 resmi karşılaşmada görev aldı.

AYKUT ÖZER KİMDİR?

1 Ocak 1993 doğumlu olan Aykut Özer, futbol kariyerine 2002 yılında Alman ekibi Frankfurt'un altyapısında başladı. Alman ekiplerinin alt yaş kategorilerinde forma giyen 28 yaşındaki kaleci, 2011 yılında Frankfurt As takımına kadar yükseldi.

2014 yılında 150 bin Euro bonservis bedeliyle Karabükspor'a transfer olan Özer, 3 yıl burada forma giydikten sonra Hollanda ekibi Fortuna Sittard'a transfer oldu. 2 yıllık Hollanda macerasının ardından tekrar Türkiye'ye dönen 28 yaşındaki eldiven Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'e imza attı.

1,88 boyunda olan Aykut Özer'in güncel piyasa değeri 400 bin Euro.