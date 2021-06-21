Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da şov başlıyor! Halil Akbunar, Henry Onyekuru, Kaan Ayhan ve Alex Moreno... (GS spor haberi)

Tarihi bir genel kurulun ardından Galatasaray'ın 38. başkanı olan Burak Elmas seçim öncesi verdiği sözleri hayata geçirmek için hemen kolları sıvadı. Elmas ilk olarak Fatih Terim'e imza attıracak. Ardından tecrübeli hocanın raporu doğrultusunda transfer operasyonu için düğmeye basılacak.
PSV KARŞILAŞMASI ÇOK KRİTİK
Takvim'in haberine göre; Yaklaşık 1 ay sonra oynanacak olan kritik PSV Eindhoven maçına kadar eksiklerini tamamlamak isteyen Sarı-Kırmızılılar ilk olarak acil ihtiyaç olarak bölgelere takviye yapmayı planlıyor.
MONACO İLE GÖRÜŞME YAPILDI
Listenin ilk sırasında Henry Onyekuru, Kaan Ayhan, Alex Moreno ve Halil Akbunar bulunuyor. Burak Elmas yönetimi seçim öncesi Onyekuru konusunda Monaco ile görüşme yapmıştı.