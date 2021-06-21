Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da şov başlıyor! Halil Akbunar, Henry Onyekuru, Kaan Ayhan ve Alex Moreno... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da şov başlıyor! , , ve ... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: 'i 2. sırada bitiren Galatasaray'da seçim süreci sona erdi ve 38. başkan oldu. Teknik direktör ile yola devam edileceğini açıklayan başkan Elmas, gelecek sezon için çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılar , , ve için girişimlere başlarken; sözleşmeleri sona eren 'la 'un durumu ise merak ediliyor. İşte son gelişmeler ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da şov başlıyor! Halil Akbunar, Henry Onyekuru, Kaan Ayhan ve Alex Moreno... (GS spor haberi)

Tarihi bir genel kurulun ardından Galatasaray'ın 38. başkanı olan seçim öncesi verdiği sözleri hayata geçirmek için hemen kolları sıvadı. Elmas ilk olarak 'e imza attıracak. Ardından tecrübeli hocanın raporu doğrultusunda transfer operasyonu için düğmeye basılacak.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da şov başlıyor! Halil Akbunar, Henry Onyekuru, Kaan Ayhan ve Alex Moreno... (GS spor haberi)

PSV KARŞILAŞMASI ÇOK KRİTİK

'in haberine göre; Yaklaşık 1 ay sonra oynanacak olan kritik Eindhoven maçına kadar eksiklerini tamamlamak isteyen Sarı-Kırmızılılar ilk olarak acil ihtiyaç olarak bölgelere takviye yapmayı planlıyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da şov başlıyor! Halil Akbunar, Henry Onyekuru, Kaan Ayhan ve Alex Moreno... (GS spor haberi)

MONACO İLE GÖRÜŞME YAPILDI

Listenin ilk sırasında , , ve bulunuyor. yönetimi seçim öncesi Onyekuru konusunda ile görüşme yapmıştı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da şov başlıyor! Halil Akbunar, Henry Onyekuru, Kaan Ayhan ve Alex Moreno... (GS spor haberi)

BETIS İLE MASAYA OTURULACAK

Fransız kulübünün opsiyon süresi dolmasına rağmen Sarı-Kırmızılılar'a transferde kolaylık sağlaması bekleniyor. için de Real kulübüyle hemen temas sağlanacak.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da şov başlıyor! Halil Akbunar, Henry Onyekuru, Kaan Ayhan ve Alex Moreno... (GS spor haberi)

ARDA İLE 1 YIL DAHA

Cengiz yönetimi sözleşmesi sona eren Ömer Bayram ve Emre Taşdemir ile yeni sözleşme imzalamış ancak konusunda bir adım atılmamıştı. 'in Florya'ya dönmesinin ardından tecrübeli yıldızın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatılması bekleniyor. Arda Turan önümüzdeki sezonun sonunda ise futbol hayatını noktalayacak ve Fatih Terim'in ekibine dahil olacak. Yine sözleşmesi biten bir başka isim olan Emre Akbaba ile nikah tazelenmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yıldız futbolcu geçen sezon kritik gollere imzasını atmıştı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da şov başlıyor! Halil Akbunar, Henry Onyekuru, Kaan Ayhan ve Alex Moreno... (GS spor haberi)

DONK'UN DURUMU BELİRSİZ

Alpaslan Öztürk takviyesinin ardından 'un takımda kalması zora girdi. Sözleşmesi biten tecrübeli yıldızla yolların ayrılabileceği belirtiliyor.

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