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Son dakika transfer haberi: 1 yıl daha 'da!

'da yeni yönetimin ilk icraatı teknik direktör 'in yeniden takımın başına getirilmesi oldu. Deneyimli çalıştırıcının raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılılarda sözleşmesi sona eren ile yola devam kararı alındı. Deneyimli yıldız ile 1 yıllık yeni kontrat imzalanacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 13:09
Son dakika transfer haberi: Arda Turan 1 yıl daha Galatasaray'da!

'da eski yönetim, sözleşmesi sona eren ve ile yeni sözleşme imzalamış ancak konusunda bir adım atılmamıştı. 'ın başkan seçilmesinin ardından teknik direktör 'ya geri döndü. Terim'in isteği üzerine Arda Turan'ın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatılması bekleniyor. Arda Turan önümüzdeki sezonun sonunda ise futbol hayatını noktalayacak ve Fatih Terim'in ekibine dahil olacak. Yine sözleşmesi biten bir başka isim olan ile nikah tazelenmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yıldız futbolcu geçen sezon kritik gollere imzasını atmıştı.

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