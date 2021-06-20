Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Younes Belhanda'nın Montpellier'e transferi zora girdi! Başkandan açıklama geldi

Son dakika transfer haberi: 'nın 'e transferi zora girdi! Başkandan açıklama geldi

Son dakika transfer haberleri... 'da yönetiminin geride bıraktığımız sezon oynanırken sözleşmesini feshettiği , 'e dönmeye yakındı. Ancak Fransız kulübünün başkanı yaptığı açıklama ile transferin zora girdiğini dile getirdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 14:52
Son dakika transfer haberi: Younes Belhanda'nın Montpellier'e transferi zora girdi! Başkandan açıklama geldi

Geride bıraktığımız sezon ortasında, 'nun zeminini eleştirdiği için yönetim tarafından sözleşmesi feshedilen , bir süredir eski takımı ile görüşüyordu. Faslı futbolcunun bu transferi zora girdi.

Konuyla ilgili Midi Libre'ye konuşan Montpellier Başkanı Laurent Nicollin şunları söyledi:

Salı günü yeniden görüştük. Şu an finansal nedenlerden dolayı ona imza attıramıyorum. Gelmesi muhteşem olurdu ancak mümkün değil. Transfer gelirimiz yok, düşen TV gelirlerimiz derken bir de seyircinin stada geri dönüp dönmeyeceğini bilmiyorum. Ona hiçbir şeyi garanti edemiyorum. Biraz beklemek zorunda. Eğer fırsatı olursa başka bir kulüple de imzalayabilir. Yapabileceğim şeyler var, yapamayacağım şeyler var. Hayatımı hapiste bitirmek istemiyorum.

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