Yiğit Şardan kimdir? Galatasaray başkan adayı Yiğit Şardan nereli? Serveti ne kadar ve ne iş yapıyor?

Galatasaray'da gözler başkanlık seçimine çevrildi. Sarı-kırmızılılarda yapılan seçim sonucu 38. başkan belli olacak. Daha önce Galatasaray yönetiminde görev almış olan Yiğit Şardan başkanlığa aday oldu. Mali yönden kulübü düzlüğe çıkarmanın hesaplarını yaptığını ifade eden Yiğit Şardan çılgın projeleri olduğunu belirtti. Öte yandan eski yönetimde yer alan Abdurrahim Albayrak da Yiğit Şardan'ın listesinde yer alıyor. Galatasaray'daki başkanlık süresi biten ve sağlık sorunları nedeniyle aday olmayan Mustafa Cengiz yaptığı açıklamada Şardan ve ekibini desteklediğini ifade etti.

Galatasaray'ın mevcut gelirini yüzde 150 artırma hedefi içinde olduklarını söyleyen Yiğit Şardan, dijital ekonomi konusunda agresif hedefleri olduğunu belirtti. Listesine 2 kişiyi sadece bu hedef doğrultusunda dahil ettiğini ifade eden Şardan, dijitalde 1.2 milyar gibi bir gelir amaçladıklarını bildirdi.







FATİH TERİM SÖZLERİ!

Fatih Terim'le ilgili görüşlerini belirten Yiğit Şardan, "Fatih Terim'in paçasına tutunup, başkanlığa gitmeye çalışıyorlar. Ben kendi ayaklarımın üstünde başkanlığa giderim. Birinin sırtına binerek başkan olursanız, siz fiili başkan olursunuz. Fatih Terim'i tanırım, gördüğümde sohbet ederim. Hayatımda, beni ondan daha çok sevindiren olmadı. Ancak başkan olarak Galatasaray'ın çıkarlarına uygun karar veririm. Buna da yönetim kurulu ile karar veririm." dedi.

Sarı-kırmızılı takımda başkanlık yarışı veren Yiğit Şardan en çok merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki Yiğit Şardan kimdir? Yiğit Şardan nereli ve ne iş yapıyor? Kaç yaşında ve Serveti ne kadar?



YİĞİT ŞARDAN KİMDİR?

Yiğit Şardan, 1 Mart 1963 yılında Üsküdar'da dünyaya geldi. Türk iş insanı, spor yöneticisi ve eski basketbolcudur. 2021 Galatasaray SK başkanlık seçiminde aday oldu. İlkokulu Bursa Özel İnal Ertekin'de, ortaokulu Galatasaray Lisesinde, liseyi Robert Kolej'de, üniversiteyi ise İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği'nde okudu. 1983 yılında başladığı Güzel Sanatlar Reklamcılık A.Ş.'ne 1988 yılında ortak oldu ve o günden beri de yönetim kurulu üyeliği ve ajans başkanlığı görevini sürdürüyor. Bir dönem profesyonel basketbol oynayan Yiğit Şardan, millî takıma kadar yükseldi. Galatasaray'da Mehmet Cansun ve Adnan Polat dönemlerinde yönetim kurulu üyeliği yaptı. Türkiye Basketbol Federasyonu'nda yönetim kurulu üyeliği yaptı. Bir dönem Kasımpaşa'da yöneticilik yaptı.





YİĞİT ŞARDAN NE İŞ YAPIYOR?

Galatasaray başkan adayı Yiğit Şardan'ın ne iş yaptığı merak edilen konular arasında yer alıyor. İş insanı olan Şardan'ın medya sektöründe birçok atılımı bulunuyor.



YİĞİT ŞARDAN'IN LİSTESİNDE KİMLER VAR?

ASİL: Özcan Çetin Soy, Abdurrahim Albayrak, Murat Yalçındağ, Ahmet Aslan, Mete Serkan Sevim, Ömer Mafa, Dorukhan Acar, Begüm Özkan, Murat Özkaya, Murat Erkul.

YEDEK: Esen Sirel Ongun, Levent Karadeniz, Abdullah Günhan Aksoy, Kerim Polat, Hamit Karasu.