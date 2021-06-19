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Son dakika spor haberleri: başkanlık seçiminde ve salondan ayrıldı

’ın ’nda başkanlık yarışında olan , 16. sandık sonuçlarının açıklanmasının ardından ve ile selamlaşarak salondan ayrıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 21:11
Son dakika spor haberleri: Galatasaray başkanlık seçiminde Metin Öztürk ve Abdurrahim Albayrak salondan ayrıldı

'ın 'nda başkanlık yarışında olan , 16. sandık sonuçlarının açıklanmasının ardından ve ile selamlaşarak salondan ayrıldı.

Galatasaray'ın 38. başkanının belli olacağı Olağan Genel Kurulu'nda, oy sayımı işlemi sürerken, adaylardan Metin Öztürk, 16. sandığın sonuçlarının açıklanmasının ardından 'dan ayrıldı. Öztürk, salondan çıkarken; başkanlık yarışında bulunduğu Eşref Hamamcıoğlu ve Burak Elmas ile tokalaştı.

Öte yandan diğer bir aday olan 'ın ekibinde yer alan da 16. sandık sonuçlarının açıklanmasının arından, salondan ayrıldı.

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