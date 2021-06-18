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Son dakika spor haberi: 'ın rakibi Eindhoven'dan transfer! ...

Son dakika spor haberi... 'ın . eleme turundaki rakibi Eindhoven, Hollandalı futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 19:59
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın rakibi PSV Eindhoven'dan transfer! Marco van Ginkel...

Hollanda'nın Kulübü, geçen sezon takımda kiralık olarak oynayan ve 'deki sözleşmesi sona eren ile 2023'e kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kariyerine 'de başlayan Van Ginkel, 2013'te 8 milyon sterlin karşılığında Chelsea'ye transfer olmuştu. "Maviler"de fazla forma şansı bulamayan Hollandalı orta saha oyuncusu, sırasıyla , ve PSV'ye kiralanmıştı.

Geçen sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan 28 yaşındaki futbolcu, görev yaptığı 12 maçta bir gol atmıştı.

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