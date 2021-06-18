Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da büyük tehlike! PSV maçına PAF takım mı çıkacak?

"10 NUMARANIN PARASI HAZIR" Metin Öztürk transfer çalışmalarında nasıl bir yön izleyeceklerine de değindi. Öztürk, "Taraftarımız her şeyi iyi bilir. Fatih Hoca 20 Haziran'da görevde. 10 numaranın parası da hazır." dedi. "Teknik heyet de isterse futbolcumuz salı günü formayı giyer, imzayı atar. Biz gol başına maaliyetleri bile inceliyoruz. 54 milyon bütçeli takım var. Bunun 14 milyonu boşa gitmiş. 3 yerli, 1 yabancı oyuncu ile görüşüyoruz. Hoca isterse alacağız. İstemezse almayız. Ona bağlı"

SPONSOR OLMAK İSTEYEN FİRMALAR VAR Söz verdikleri her şeye başlayacaklarını vurgulayan Metin Öztürk, Kemerburgaz arazisinin önemine değindi.Öztürk, "Sponsor olmak isteyen, oraya adını vermek isteyen birçok firma, kuruluş ve şahıs var. Ama şunu söylüyoruz. Bunlar genel kurul iznine tabii. Baktık ki genel kurulda sıkıntı yaşanıyor, en azından 4 antrenman sahasını kendimiz yapacağız. Bunu yapmazsanız o Florya'daki katma değeri yakalayamazsınız" dedi.