Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da büyük tehlike! PSV maçına PAF takım mı çıkacak?

Galatasaray Kulübü'nde başkanlık seçimi 19 Haziran'da yapılacak. Başkan adaylarından Metin Öztürk önemli açıklamalarda bulundu. Öztürk , Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak 10 numarayla ilgili de konuştu.
Galatasaray Kulübü'nde başkanlık seçimi 19 Haziran'da yapılacak. Başkan adaylarından Metin Öztürk önemli açıklamalarda bulundu. Öztürk , Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak 10 numarayla ilgili de konuştu.
ÖZTÜRK: ÖNCELİK TERİM
"Biz Terimci, Öztürkçü, Elmasçı değiliz. Biz olsak olsak Atatürkçü oluruz. 3 hafta sonra maça çıkacaksanız, Galatasaray'ın ayarları ile oynamamak lazım. Yani eldeki oyucuyu da gidecek oyuncuyu da Fatih Terim biliyor. Ayrıca Fatih Terim bizim bir değerimiz. Bizim dönemimizde bundan önceki yapılan hatalara düşmeyeceğiz."
DEVLER LİGİ'NE PAF TAKIMI TEHLİKESİ
Galatasaray'ın kulüp kaynaklarını beklemesi durumunda 20 Temmuz'daki maça altyapı ile çıkmak durumunda kalacağını söyleyen Öztürk, "Bankalar birliği sebebi ile kasa kolaylığı işinin olmayacağı söyleniyor. Bugün sadece yayıncı kuruluştan, Şampiyonlar Ligi'ne kalırsanız oradan gelecek parayı beklerseniz, o zaman PAF takımı ile 20 Temmuz'daki (Şampiyonlar Ligi ön elemesi) maça çıkarsınız. Çünkü 12 futbolcumuz yok. Niyetler başka gerçekler başka bir şeydir. Bugün söylemesi hoş değil ama kulübün ekonomik ortamında kaynakları dışında Ağustos'a kadar 373 milyon TL nakit ilave paraya ihtiyacı var. Arayan 5-10 saniyede bulur" yorumunu yaptı.
"10 NUMARANIN PARASI HAZIR"
Metin Öztürk transfer çalışmalarında nasıl bir yön izleyeceklerine de değindi. Öztürk, "Taraftarımız her şeyi iyi bilir. Fatih Hoca 20 Haziran'da görevde. 10 numaranın parası da hazır." dedi. "Teknik heyet de isterse futbolcumuz salı günü formayı giyer, imzayı atar. Biz gol başına maaliyetleri bile inceliyoruz. 54 milyon bütçeli takım var. Bunun 14 milyonu boşa gitmiş. 3 yerli, 1 yabancı oyuncu ile görüşüyoruz. Hoca isterse alacağız. İstemezse almayız. Ona bağlı"
SPONSOR OLMAK İSTEYEN FİRMALAR VAR
Söz verdikleri her şeye başlayacaklarını vurgulayan Metin Öztürk, Kemerburgaz arazisinin önemine değindi.Öztürk, "Sponsor olmak isteyen, oraya adını vermek isteyen birçok firma, kuruluş ve şahıs var. Ama şunu söylüyoruz. Bunlar genel kurul iznine tabii. Baktık ki genel kurulda sıkıntı yaşanıyor, en azından 4 antrenman sahasını kendimiz yapacağız. Bunu yapmazsanız o Florya'daki katma değeri yakalayamazsınız" dedi.
100 MİLYON DOLARLIK KAYNAK
Kemerburgaz'ın ardından Florya'yı Emlak Konut ile değerlendireceklerini dile getiren Galatasaray başkan adayı, "Bu bir satış operasyonu değil. İnşaat hakkı zaten şu an sadece spor alanı olarak... Oradan gelecek 100 milyon dolarlık kaynak ile stadın isim hakkı, borçların yarısının ödenmesi şansını sağlıyor. 3 sene içinde vaat ettiklerimizin yüzde 80'nini 1 yıl içinde yapacağız" diye konuştu.
6 YILA İHTİYACIMIZ VAR
"Tüm projelerimizi gerçekleştirmek, borcu sıfırlamak ve hayal ettiğimiz daha güçlü Galatasaray için altı yıla ihtiyacımız var. Ben ve ekibim bu süreçte Galatasarayımızı arzu edilen noktaya getireceğimize eminiz. Ancak öncelikle geldiğimiz bu noktada Galatasaray'ımızın acil bir restorasyona ihtiyacı var. Kuruluş ayarlarımıza dönmemiz gerekiyor."
Metin Öztürk seçimin nasıl geçeceğinin şifrelerini de verdi. Milliyet'e konuşan Öztürk, "Aşılama çalışmaları hızlandı, seçime 4 binin üzerinde katılım bekliyorum. Seçim benimle, Burak Elmas arasında geçer. 10-15 oy fark, sonucu belirleyecek gibi gözüküyor" dedi.