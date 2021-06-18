Haberler Galatasaray Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da büyük tehlike! PSV maçına PAF takım mı çıkacak?

Son dakika haberleri | 'da büyük tehlike! maçına takım mı çıkacak?

'de yeni sezona hazırlanan 'da seçim heyecanı yaşanıyor. Cumartesi günü seçime gidecek olan sarı kırmızılılarda 5 aday yarışacak. Başkan adaylarından , seçime kısa bir süre kala flaş açıklamalara imza attı. Öztürk, maçına takımla çıkma ihtimali var dedi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 09:46
Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da büyük tehlike! PSV maçına PAF takım mı çıkacak?

Kulübü'nde başkanlık seçimi 19 Haziran'da yapılacak. Başkan adaylarından önemli açıklamalarda bulundu. Öztürk , Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak 10 numarayla ilgili de konuştu.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da büyük tehlike! PSV maçına PAF takım mı çıkacak?

ÖZTÜRK: ÖNCELİK TERİM

"Biz Terimci, Öztürkçü, Elmasçı değiliz. Biz olsak olsak Atatürkçü oluruz. 3 hafta sonra maça çıkacaksanız, 'ın ayarları ile oynamamak lazım. Yani eldeki oyucuyu da gidecek oyuncuyu da biliyor. Ayrıca Fatih Terim bizim bir değerimiz. Bizim dönemimizde bundan önceki yapılan hatalara düşmeyeceğiz."

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da büyük tehlike! PSV maçına PAF takım mı çıkacak?

DEVLER LİGİ'NE PAF TAKIMI TEHLİKESİ

'ın kulüp kaynaklarını beklemesi durumunda 20 Temmuz'daki maça altyapı ile çıkmak durumunda kalacağını söyleyen Öztürk, "Bankalar birliği sebebi ile kasa kolaylığı işinin olmayacağı söyleniyor. Bugün sadece yayıncı kuruluştan, 'ne kalırsanız oradan gelecek parayı beklerseniz, o zaman takımı ile 20 Temmuz'daki () maça çıkarsınız. Çünkü 12 futbolcumuz yok. Niyetler başka gerçekler başka bir şeydir. Bugün söylemesi hoş değil ama kulübün ekonomik ortamında kaynakları dışında Ağustos'a kadar 373 milyon TL nakit ilave paraya ihtiyacı var. Arayan 5-10 saniyede bulur" yorumunu yaptı.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da büyük tehlike! PSV maçına PAF takım mı çıkacak?

"10 NUMARANIN PARASI HAZIR"

transfer çalışmalarında nasıl bir yön izleyeceklerine de değindi. Öztürk, "Taraftarımız her şeyi iyi bilir. 20 Haziran'da görevde. 10 numaranın parası da hazır." dedi. "Teknik heyet de isterse futbolcumuz salı günü formayı giyer, imzayı atar. Biz gol başına maaliyetleri bile inceliyoruz. 54 milyon bütçeli takım var. Bunun 14 milyonu boşa gitmiş. 3 yerli, 1 yabancı oyuncu ile görüşüyoruz. Hoca isterse alacağız. İstemezse almayız. Ona bağlı"

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da büyük tehlike! PSV maçına PAF takım mı çıkacak?

SPONSOR OLMAK İSTEYEN FİRMALAR VAR

Söz verdikleri her şeye başlayacaklarını vurgulayan , arazisinin önemine değindi.Öztürk, "Sponsor olmak isteyen, oraya adını vermek isteyen birçok firma, kuruluş ve şahıs var. Ama şunu söylüyoruz. Bunlar genel kurul iznine tabii. Baktık ki genel kurulda sıkıntı yaşanıyor, en azından 4 antrenman sahasını kendimiz yapacağız. Bunu yapmazsanız o Florya'daki katma değeri yakalayamazsınız" dedi.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da büyük tehlike! PSV maçına PAF takım mı çıkacak?

100 MİLYON DOLARLIK KAYNAK

'ın ardından Florya'yı Emlak Konut ile değerlendireceklerini dile getiren başkan adayı, "Bu bir satış operasyonu değil. İnşaat hakkı zaten şu an sadece spor alanı olarak... Oradan gelecek 100 milyon dolarlık kaynak ile stadın isim hakkı, borçların yarısının ödenmesi şansını sağlıyor. 3 sene içinde vaat ettiklerimizin yüzde 80'nini 1 yıl içinde yapacağız" diye konuştu.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da büyük tehlike! PSV maçına PAF takım mı çıkacak?

6 YILA İHTİYACIMIZ VAR

"Tüm projelerimizi gerçekleştirmek, borcu sıfırlamak ve hayal ettiğimiz daha güçlü için altı yıla ihtiyacımız var. Ben ve ekibim bu süreçte Galatasarayımızı arzu edilen noktaya getireceğimize eminiz. Ancak öncelikle geldiğimiz bu noktada Galatasaray'ımızın acil bir restorasyona ihtiyacı var. Kuruluş ayarlarımıza dönmemiz gerekiyor."

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da büyük tehlike! PSV maçına PAF takım mı çıkacak?

seçimin nasıl geçeceğinin şifrelerini de verdi. Milliyet'e konuşan Öztürk, "Aşılama çalışmaları hızlandı, seçime 4 binin üzerinde katılım bekliyorum. Seçim benimle, Burak Elmas arasında geçer. 10-15 oy fark, sonucu belirleyecek gibi gözüküyor" dedi.

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