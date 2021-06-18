Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Patrick van Aanholt müjdesi! Takımından ayrılıyor

Son dakika transfer haberi: 'a müjdesi! Takımından ayrılıyor

Transfer operasyonunu sürdüren 'ın gündemine yıldız sol bek girmişti. 'de kadrosunda bulunan 30 yaşındaki futbolcudan sarı-kırmızılı takıma müjdeli haber geldi. 30 Haziran'da ekibi ile sözleşmesi sona erecek van Aanholt'un kontratının bitmesinin ardından kulüpten ayrılacağı ortaya çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 13:44
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Patrick van Aanholt müjdesi! Takımından ayrılıyor

Sol bek mevkisine takviye yapmak için kolları sıvayan , Hollandalı sol bek ile ilgileniyor. 'nin kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Uruguaylı futbolcu için yeni bir hamle yapılmayacak. Transfer için düğmeye basan 'a Patrick van Aanholt'tan sevindirici haber geldi.

TAKIMINDAN AYRILIYOR!
basınından 'nin haberine göre; ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Patrick van Aanholt, kontrat bitiminin ardından takımdan ayrılacak. Öte yandan haberde, devi Galatasaray'ın, Hollandalı sol beke transfer teklifinde bulunduğunun altı çizildi.

Yıldız futbolcuya Galatasaray'ın yanı sıra , ve 'daki kulüplerden de ilgi olduğu belirtildi.


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