Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Cristian Tello yarışı! Galatasaray... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: yarışı! ... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada bitiren , yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Sarı kırmızılıların gündemine aldığı İspanyol futbolcu  için başka takımlar da devreye girdi. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2021 Salı 06:50
Son dakika transfer haberi: Cristian Tello yarışı! Galatasaray... (GS spor haberi)

'nun 'ten ayrılma aşamasına geldiği iddia edildi. , gelecek sezon sonu sözleşmesi bitecek 29 yaşındaki İspanyol için Betis'in para kazanma şansını kaybetmek istemediğini yazdı.

Gazetenin iddiasına göre; bir ara 'la da anılan Tello için Avrupa'dan , , 'dan , ile 'nden İnter Miami devrede... Betis, Tello için 5 milyon euro talep ederken bu rakamın oyuncuyu isteyen takımlar tarafından fazla bulunduğu ve görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

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