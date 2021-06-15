Son dakika transfer haberi: Cristian Tello yarışı! Galatasaray... (GS spor haberi)

Cristian Tello'nun Betis'ten ayrılma aşamasına geldiği iddia edildi. Estadio Deportivo, gelecek sezon sonu sözleşmesi bitecek 29 yaşındaki İspanyol için Betis'in para kazanma şansını kaybetmek istemediğini yazdı.

Gazetenin iddiasına göre; bir ara Trabzon'la da anılan Tello için Avrupa'dan Galatasaray, Zenit, Meksika'dan America, Monterrey ile ABD Ligi'nden İnter Miami devrede... Betis, Tello için 5 milyon euro talep ederken bu rakamın oyuncuyu isteyen takımlar tarafından fazla bulunduğu ve görüşmelerin sürdüğü bildirildi.