Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: İşte Galatasaray'ın yeni silahı! Lazar Tufegdzic... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: İşte 'ın yeni silahı! ... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu averajla Beşiktaş'a kaptıran 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna yıldız isimleri kazandıran sarı kırmızılılar, önümdeki sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başladı. nedeniyle sezonu erken açan Aslan, genç orta saha oyuncusu 'i gündemine aldı. İşte transfere dair tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2021 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2021 Salı 06:54
Son dakika transfer haberi: İşte Galatasaray'ın yeni silahı! Lazar Tufegdzic... (GS spor haberi)

nedeniyle sezonu erken açan 'da transfer çalışmaları da devam ediyor.

Sarı-kırmızılı kulüp birçok isimle anılırken gündeme gelen son isim ... Genç orta saha oyuncusunun menajeri Goran Celar, 'e açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın 24 yaşındaki on numarayla ilgilendiğini belirten Celar, "Türk takımlarının ilgilendiği iki oyuncum var. Lazar Tufegdzic ile Galatasaray ilgileniyor. Önümüzdeki sezon için 'in transfer listesinde" dedi.

SEÇİM SONUCUNA BAĞLI

Celar, "Lazar Tufegdzic şu anda liginin en iyi oyuncularından birisi... Çok yetenekli. Fatih Terim çok büyük bir hoca… Onun oyuncumla ilgilenmesi benim için onurdur. Fatih Terim çok büyük bir isim ve benim sporcumu takımında görmeyi düşünüyor. 20 sene önce 'de oynuyordum ve Fatih Terim büyük bir isimdi. Hala büyük bir isim" ifadelerini kullandı.

Seçim sonucunu bekleyen tecrübeli hocanın, göreve devam etmeyi karar vermesi halinde başarılı futbolcu için hemen harekete geçilmesini isteyeceği öğrenildi.

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