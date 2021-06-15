Son dakika GS haberleri | Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye gönderme

19 Haziran'da seçimli genel kurula gidecek olan Galatasaray, yeni başkanını seçecek. Aday olmayacağını daha önce duyuran Mustafa Cengiz, kulüp televizyonunda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

MUSTAFA CENGİZ'İN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR

"Galatasaray, bir his takımı. Birbirini sevenlerin takımı. Rakibe çatarak, bir yere gelebilir miyiz? Bence gelemeyiz. Her başkan adayının kendi stratejisi vardır, stratejisini benim üstüme kurmuştur. Ben aday değilim dedim, inanmadılar. Değilim."

"Tabii ki bana çatabilirler. Ciddi bir şey varsa onu düzeltirim. Yok köfte dedi, yok Galatasaray etiği dedi... Aday, ne için aday oluyor? Galatasaray'a hizmet için. Benim bunlara bir saygısızlık etme hakkım var mı? Yok."

"O benim başkanım olduğunda, ben onu desteklemek durumundayım. Ben 3.5 senedir bu zihniyete çalışıyorum demeyeceksin, bu zihniyet ne? Avrupa'da başarılı olamadık, eleştir."

"3.5 yıl boyunca bir kere takım otobüsüne binmedim, soyunma odasına gitmedim. Hayatımda bir defa gittim, endişe gördüm. Hocam da "tamam" dedi. Onlar tatlıya geçti, ben çıktım."

'Seçilecek başkana en önemli uyarınız ne olur?' sorusuna Mustafa Cengiz: "Bu ülkede bazı kesimler Yezid diye öldürürler, şehit diye gömerler diye bir laf var. Rica ediyorum, yapamayacağınız vaatleri vermeyin."

F.BAHÇE'YE GÖNDERME!

"Biz fazla şeffafız. Adamın ne verdiği belli, ne vadesi belli, kesinlikle limit aşıyor fakat lisans alıyor. Şoktayız. Ben nasıl geçildiğini biliyorum ama burada söyleyemem."

"Bir kuruşu bile büyük bir titizlikle izliyoruz. Tarihin en iyi denetleme kurulu bizde. Bu adamları denetimsizlikten ibra etmediler. Bilinçli ibrasızlık verenlere çok üzüldüm, çok yazık dedim."

"Bizim sakladığımız hiçbir şey yok. Yarın yönetime gelen insan, sakladığımız bir şey varsa koysun, bize de konuşma fırsatı vermiş olur. Bizim kesinlikle abdestsiz namazımız yok. Aha şimdi bu kültürümüze uymadı diyecekler."

"Avrupa'daki başarısızlıklarımız beni çok üzdü. Galatasaray, dünyada çok değerli bir marka. Rakiplerim alınmasınlar, Galatasaray çok büyük marka."

"FUTBOLCULARA ŞEREFSİZ DEMEDİM"

"Futbolculara haysiyetsiz, şerefsiz dedi diyorlar. Bazı futbolcuların kendini vermemesi çok ağrıma gitti. Ben asla futbolcularıma şerefsiz demedim. Dediğimi tam okuyun, ben o demeçte tam tersine onları onore ettim. Dediğimi çarpıtmayın."

"Futbolcularım şerefli ve haysiyetli insanlar dedim. Onları onore ettim. Yapmayın arkadaşlar, lütfen. Dediklerimi tam okuyun. Bundan üzülüyorum. Ben bunu demedim, takıma etki etmişse mutlu olurum ama demedim"

"Gedson Fernandes ölümüne oynadı. Diğerleri de öyle. Para her şey değildir. Paranın yıktığı parayla düzeltilir, ama haysiyetiniz ve şerefiniz yıkılırsa düzeltilemez."

"KİMSEYİ DESTEKLEMİYORUM"

"Hiçbir başkanın şu an yanında veya destekçisi değilim. Cuma'ya kadar bakacağım. İçlerinde en çok Yiğit Şardan'ı tanırım. Tribünden arkadaşımdır. Bakacağız ve karar vereceğiz. Şunu destekliyorum dersem, artı da yazabilir, eksi de"

"Fatih Hoca'yı isteyenlerle, istemeyenlerin seçimi deniyor. Bu onların seçimi. Ben şahsi olarak, 'Hocayla imzalamam' dedim. Yönetim de demedi."

"Dışarıdan biri olsam, ben de Yiğit Şardan'ın listesi için 17-20 kişi Mustafa Cengiz'in arkadaşı derim. Yiğit Şardan geç aday oldu. Sanırım beni bekledi, arkadaşlarıma müracaat etti. Ben bir şey demedim. Bana kimse sormadı ama girmeyin demezdim."

"SAĞLIĞIM İÇİN ADAY OLAMIYORUM"

"Benim başkanlığa aday olmamamın tek nedeni sağlık. Ben rahatsızım. Benim hala aday olmam için ısrar edenlerden bin kere özür dilerim. Yönetim ve dernek toplantımız var. Yüzde 100 oğlum götürüyor. Ben olmadığım zaman oğlum oluyor. Tam zamanlı olacaksınız. Hem işimi yürüteyim hem Galatasaray'ı yöneteyim olmaz öyle."

"KEMERBURGAZ'I YAPAMADIK"

"Sakladığımız hiçbir şey yok. Ben diyalektikten de bahsediyorum. Tarihin en iyi denetleme kurulu bizde. Bu adamları denetimsizlikten ibra etmediler. Bilinçli ibrasızlık verenlere çok üzüldüm. Birbirimizi eleştirirken, cam kulelerde oturduğumuzu unutmayalım. Teknokent'i yapamadık, kapalı salonu yapamadık, adayı yapamadık, Kemerburgaz'ı yapamadık. Bunlar vaatlerimdi benim. Ama yapacağız."

"UEFA DA BİZİ İZLİYOR"

UEFA şu an benim konuşmamı izliyor, seçim sürecimizi izliyor. Haberiniz olsun UEFA şu an izliyor bizi. Çatışmaya girersek, başımız belaya girebilir.

"BEN DE İNSANIM"

"Biz de insanız beni mermer, taş zannediyorlar. Ben buraya niye geldim, kimse düşünmüyor. Ekibimin yüzde 70'ini değiştirdim, sağ olsun yüzde 90'ından eleştiri gelmedi. İlk yönetimime de çok teşekkür ediyorum. İkinci yönetim tepki yönetimi değil. 2525 oy tepki mi? Şimdi Galatasasaray kendini test edecek."

"CUMHURBAŞKANIMIZIN BİZE ÇOK YARDIMI OLDU"

"Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bize çok yardımcı oldu. Bu yapılanmanın mimarı O'dur."

"EN ÇOK CEZAYI BEN YEDİM"

"Kulüp başkanları içerisinde en çok ceza yiyen benim. Herkes unutuyor. 165 gün ceza aldım. Kimse bana yaklaşamaz. Fakat yazıyorlar 'pısırık, beceriksiz başkan'. Böyle bir şey yok. "

"Benim ilişkilerim dümdüz değildir. Mayınlar var. Ben dedim ki, TFF Yönetim Kurulu bazı konularda dik duruyor. Teşekkür ederim. "

"Serdar Tatlı'yı çok severim ama sonradan öğrendik babasıyla Beşiktaş Derneği kurduğunu. Futbolla ilgili diye sevinirdim ancak işine duygu karıştırmayacaksın. Biz atamalarda bunu hissettik. O yüzden istifasını istedik."

HAKKINIZI HELAL ETMEDİĞİNİZ KİŞİLER VAR MI?

"Bazen beni destekleyen 3-5 kişi görünce mutlu oluyorum. Divan Kurulu beni çok üzdü ve şaşırttı. 20 kişi konuşuyor 19'u bize karşı, bir tanesi de önce övüyor sonra yeriyor. Benim onlara bir hakkım yok. Onların da bana yok. "