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'da krizi! "İzin verin gideyim"

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların Mısırlı golcüsü , yönetimden flaş bir talep bulunmaya hazırlanıyor. Bilindiği üzere çağırılan Mostafa Mohamed'e Galatasaray izin vermemişti. Yaşanan bu gelişmenin ardından Mostafa Mohamed, atağa kalkıyor. İşte detaylar... | haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2021 Salı 09:11
Galatasaray'da Mostafa Mohamed krizi! "İzin verin gideyim"

yaşanacak seçim nedeniyle transfer ve Fatih Terim konusunda henüz bir gelişme yaşanamazken elde futbolcularla ilgili de adım atılamıyor. Öte yandan konusunda da kriz çıktı. İşte gelişmeler...

Galatasaray'da Mostafa Mohamed krizi! "İzin verin gideyim"

OLİMPİYATLAR KAFASINI KARIŞTIRDI
Mustafa Muhammed, iki arada bir derede kaldı. Bir tarafta kulübünün Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları olması, diğer tarafta aynı tarihte Milli Takımı ile birlikte Tokyo Olimpiyatı'na davet alması golcü oyuncunun kafasını karıştırdı.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed krizi! "İzin verin gideyim"

GİDERSE DEVLER LİGİ MAÇINDA YOK
23 yaşındaki futbolcu, Olimpiyat'a katıldığı takdirde Cim Bom'un Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme karşılaşmalarında oynayamayacak.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed krizi! "İzin verin gideyim"

İSTANBUL'A GELEREK İZİN İSTEYECEK
Milliyet'in haberine görei İstanbul'a gelecek olan Mısırlı oyuncunun, Olimpiyat için kulüpten izin isteyeceği ifade edildi.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed krizi! "İzin verin gideyim"

TARİHLER ÇAKIŞIYOR
Avrupa arenasında bu turdaki ilk maçını 20-21 Temmuz'da oynarken, 'ın ilk maçı ise 22 Temmuz'da İspanya ile olacak.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed krizi! "İzin verin gideyim"

GAMAL: 'UMARIZ OYNAR'
Mustafa Muhammed'in izin almak üzere İstanbul'a gideceği belirtildi. Olimpik Milli Takımı Antrenörü Moatmed Gamal, "Mustafa, kulübünün yetkililerle görüşmek üzere Türkiye'ye gidiyor. Futbolcunun olimpiyatlarda olabilmek adına büyük bir umudu var" dedi.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed krizi! "İzin verin gideyim"

'EN ETKİLİ OYUNCULARIMIZDAN'
Futbol Federasyonu Başkanı Ahmed Mujahid de, "Mustafa Muhammed olimpiyat takımındaki en etkili oyuncularımızdan bir tanesi ve kendisi Tokyo olimpiyatlarında olmayı çok istiyor."

Galatasaray'da Mostafa Mohamed krizi! "İzin verin gideyim"

ÇALIŞIYORUZ'
'Biz de şu an kendisinin olimpiyat takımında olabilmesini sağlamak adına çalışıyoruz, umarız oyuncu olimpiyatlarda olacak" ifadesini kullandı.

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