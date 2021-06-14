Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Al Musrati, Daniel O'Shaughnessy, Sergio Ramos... | GS haberleri

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! , Daniel O'Shaughnessy, ... | GS haberleri

Son dakika Galatasaray haberleri... yönetiminde sezonu 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da, yeni başkan, teknik direktör gibi konular belirsizliğini korurken, mevcut yönetim transfer çalışmalarına devam ediyor. Transfer listesine yeni isimler de eklendi. , Daniel O'Shaughnessy, gündeme gelen isimler arasında yer aldı. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve detayları... (GS haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 14:19
Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Al Musrati, Daniel O'Shaughnessy, Sergio Ramos... | GS haberleri

Galatasaray'da gelecek sezon başarılı olabilecek, rotasyonlu bir kadro kurulmak isteniyor. Sözleşmesi sona eren 'in önceden hazırladığı listedeki isimlerle görüşmeler devam ediyor. İşte o listede yer alan futbolcular...

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Al Musrati, Daniel O'Shaughnessy, Sergio Ramos... | GS haberleri

BATUHAN KÖR

'un genç forveti, 'nin ardından Galatasaray'ın da radarına girdi. Bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken için Bursaspor ile temaslar başladı.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Al Musrati, Daniel O'Shaughnessy, Sergio Ramos... | GS haberleri

İSMAİL ÇOKÇALIŞ

Galatasaray, 'dan dışında ile de ilgileniyor. Bursaspor'un iki oyuncu için 2 milyon Euro'nun üzerinde bonservis beklediği iddia ediliyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Al Musrati, Daniel O'Shaughnessy, Sergio Ramos... | GS haberleri

SOFYAN AMRABAT

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak Galatasaray, opsiyonunu kullamayacağı Etebo yerine forması giyen 'ı transfer etmek istiyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Al Musrati, Daniel O'Shaughnessy, Sergio Ramos... | GS haberleri

ALEX MORENO

ve 'ü kadrosuna katan Galatasaray'da sıra 'ya geliyor. Sarı kırmızılı ekip son pürüzleri giderirken, futbolcunun önümüzdeki hafta imza atması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Al Musrati, Daniel O'Shaughnessy, Sergio Ramos... | GS haberleri

ALI MUHAMMET AL MUSRATI

Orta saha için mutlaka transfer gerçekleştirecek olan Aslan'ın Braga'dan Libyalı Ali Muhammet 'yi istediği ifade edildi. Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcu için Braga'ya fiyat sordu.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Al Musrati, Daniel O'Shaughnessy, Sergio Ramos... | GS haberleri

DANIEL O'SHAUGHNESSY

Galatasaray adına futbolcu izleyen Johan Elmander, Danimarka-Finlandiya maçında Daniel O'Shaughnessy'i izledi. Elmander, futbolcu hakkında kapsamlı bir rapor hazırlayarak mevcut veya yeni yönetime sunacak.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Al Musrati, Daniel O'Shaughnessy, Sergio Ramos... | GS haberleri

MOHAMED ALİ BEN ROMDHANE

Tunus basınından flaş bir iddia geldi. 'nin de ilgilendiği Ben Romdhane için Galatasaray devreye girmişti. Yapılan teklifi duyuran Tunus basını, Galatasaray'ın futbolcu için 5 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığını yazdı.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Al Musrati, Daniel O'Shaughnessy, Sergio Ramos... | GS haberleri

HIDEMASA MORITA

Orta saha arayan Galatasaray, Japon ön libero Hidemasa Morita için devreye girdi. Futbolcu için menajerler aracılığı ile görüşmeler yapılacak.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Al Musrati, Daniel O'Shaughnessy, Sergio Ramos... | GS haberleri

SERGIO RAMOS

Real Madrid ile yeni sözleşme imzalamayan 'un geleceği belirsizliğini koruyor. Menajeri, Galatasaray dahil birçok kulübe futbolcu için rapor gönderdi.

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