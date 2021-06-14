Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Al Musrati, Daniel O'Shaughnessy, Sergio Ramos... | GS haberleri

Galatasaray'da gelecek sezon başarılı olabilecek, rotasyonlu bir kadro kurulmak isteniyor. Sözleşmesi sona eren Faith Terim'in önceden hazırladığı listedeki isimlerle görüşmeler devam ediyor. İşte o listede yer alan futbolcular...
BATUHAN KÖR
Bursaspor'un genç forveti, Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'ın da radarına girdi. Bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Batuhan Kör için Bursaspor ile temaslar başladı.
İSMAİL ÇOKÇALIŞ
Galatasaray, Bursaspor'dan Batuhan Kör dışında İsmail Çokçalış ile de ilgileniyor. Bursaspor'un iki oyuncu için 2 milyon Euro'nun üzerinde bonservis beklediği iddia ediliyor.