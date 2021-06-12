Porteous hamlesi

Marcao'nun yanında güvenilir bir stoper isteyen Galatasaray'ın gündemine İskoç futbolcu Ryan Porteuous girdi. Hibernian forması giyen 22 yaşındaki stoper için sarı-kırmızılıların 1 milyon poundluk bir teklif hazırladığı öğrenildi. The Scottsih Sun'a göre; birkaç güne resmi teklif yapılacak. Sonraki satıştan pay ve Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım gibi bonus maddeleri de eklenecek. Futbola başladığı kulübüyle 2 yıllık kontratı kalan 1.88'lik savunmacı geçen sezon 42 maça çıktı 1 gol, 4 asist yaptı.