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Porteous hamlesi

Marcao'nun yanında güvenilir bir stoper isteyen Galatasaray'ın gündemine İskoç futbolcu girdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
Porteous hamlesi
Marcao'nun yanında güvenilir bir stoper isteyen Galatasaray'ın gündemine İskoç futbolcu girdi. Hibernian forması giyen 22 yaşındaki stoper için sarı-kırmızılıların 1 milyon poundluk bir teklif hazırladığı öğrenildi. 'a göre; birkaç güne resmi teklif yapılacak. Sonraki satıştan pay ve 'ne direkt katılım gibi bonus maddeleri de eklenecek. Futbola başladığı kulübüyle 2 yıllık kontratı kalan 1.88'lik savunmacı geçen sezon 42 maça çıktı 1 gol, 4 asist yaptı.
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